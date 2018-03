Escolas terão a 1ª Olimpíada de Português do País O Ministério da Educação e a Fundação Itaú Social lançaram ontem em São Paulo a primeira Olimpíada de Língua Portuguesa do País. A expectativa é de que 6,2 milhões de alunos participem, escrevendo textos em poesia, prosa e artigos de opinião. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro vai oferecer capacitação em português e enviar material didático para os professores. As oficinas para a olimpíada devem fazer parte da própria grade curricular. A olimpíada terá três categorias, que premiarão separadamente. Alunos de 4ª e 5ª séries vão fazer poesia; os de 7ª e 8ª, textos de memória em que entrevistam um morador antigo da região e escrevem como se estivessem contando as recordações. Os alunos de 2º e 3º ano do ensino médio farão artigos de opinião. A seleção dos primeiros 134 mil trabalhos será feita por representantes de pais e professores. Depois, haverá outras seleções até chegar aos 15 vencedores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo