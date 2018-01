Escolha serviço de hospedagem (caso necessário) Gostou do WordPress e quer experimentar a infinidade de complementos, temas e plug-ins disponíveis na internet? Você terá de contratar um serviço de hospedagem (host). Qual escolher? Vale a pena pagar por um host? Afinal, em sites como o www.0php.com/free_PHP_hosting.php, é possível encontrar uma lista de serviços que prometem hospedagem gratuita. Mas são serviços obscuros, que não oferecem garantias de funcionamento e podem, um dia, deixar o seu blog na mão. É melhor desembolsar 5 ou 10 dólares mensais por um host pago. Teoricamente qualquer serviço compatível com os programas MySQL e PHP está habilitado a receber o WordPress. Mas é altamente recomendável optar por um hospedeiro que ofereça instalação automática (1-click install) do WordPress. Isso facilita bastante a sua vida. O site wordpress.org/hosting/ traz uma lista de serviços recomendados. O único porém da instalação automática é que, na maioria dos casos, o WordPress fica com os painéis e controles em inglês. Se você é hábil e prefere instalar o programa "na unha", há um guia em tinyurl.com/rs88o. E, por falar em idioma, o que é melhor? Contratar um host americano ou brasileiro? Os americanos geralmente são mais baratos, oferecem mais espaço e mais recursos (como a instalação automatizada do WordPress). Mas, para quem faz questão de suporte técnico em português, contratar um host nacional pode ser mais pertinente. Digite "hospedagem de sites" no Google e você encontrará um monte deles. Os hosts também oferecem o chamado "registro de domínio". Isso nada mais é do que o registro de um endereço "ponto com" para o seu site. Por exemplo: em vez do endereço blogdojuquinha.wordpress.com, o seu endereço passa a ser blogdojuquinha.com. Custa de US$ 10 a US$ 20 anuais. B.S.G.