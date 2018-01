ESCOLHA UM SOFTWARE DE LIMPEZA PROGRAMA | GLARY UTILITIES WEB | http://www.glaryutilities.com DETALHES | Faz um check-up completo do Windows facilmente e traz atalhos para as ferramentas do Windows. PROGRAMA | ADVANCED SYSTEM WEB | http://www.iobit.com DETALHES | O Advanced SystemCare também limpa os problemas no computador e melhora a performance. Traz um bom desfragmentador de disco. PROGRAMA | REVO UNINSTALLER WEB | http://www.revouninstaller.com DETALHES | O programa é ótimo para apagar programas instalados no PC. Ele busca pastas antigas e vestígios do software. PROGRAMA | CCLEANER WEB | http://www.ccleaner.com DETALHES | O CCleaner é o programa mais popular e fácil para limpar arquivos temporários e históricos do navegador. ANTIVÍRUS | AVG FREE EDITION WEB | http://free.avg.com DETALHES | A versão gratuita do AVG é um dos antivírus mais usados. Faz atualizações automáticas e é possível programar uma varredura semanal ou diária. ANTIVÍRUS | AVAST WEB | http://www.avast.com DETALHES | O Avast também é um antivírus bom e bastante usado. Assim como o AVG, protege contra spywares e faz atualizações automáticas. ANTI-SPYWARE | SPYBOT WEB | http://www.spybot.com DETALHES | O Spybot Search & Destroy faz uma busca completa por programas espiões no computador e ainda coloca uma proteção no navegador. ANTI-SPYWARE | AD-AWARE WEB | http://www.lavasoft.com DETALHES | O Ad-Aware dá uma proteção extra ao antivírus contra programas espiões que roubam senhas e enviam informações sobre seu PC.