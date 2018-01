Escolher o plano certo evita sustos na hora da conta Para acessar o YouTube Mobile e assistir aos vídeos é necessário que seu celular tenha uma conexão EDGE, 3G ou Wi-Fi, o que depende do aparelho e da região em que você vive. O maior problema acaba sendo o preço. Ao acessar o YouTube Mobile, uma mensagem recomenda "a atualização para um plano de dados ilimitado de sua operadora para evitar cobranças adicionais". "Fiquei preocupado com o aviso e não quis correr o risco de estourar o limite de meu plano de dados atual. Por isso assisti a poucos vídeos, todos curtos", conta o técnico em informática Ricardo Macari, dono de um Motorola A1200i. De fato é grande a quantidade de dados utilizados para se assistir a um vídeo em streaming: a reprodução de cada minuto de vídeo consome cerca de 750 KB (kilobytes). Vendo uma hora de vídeos no YouTube por mês, serão consumidos cerca de 45 MB (megabytes). Pode sair caro, mas, escolhendo o plano de dados correto, a diversão não virará dor de cabeça. A Claro possui tecnologia EDGE e 3G. No EDGE, o plano com 40 MB sai por R$ 39,90 e cada megabyte excedente custa R$ 1. O plano com 100 MB custa R$ 49,90. No 3G, o plano de 40 MB sai por R$ 29,90 e o de 100 MB por R$ 39,90. A tecnologia está disponível em 40 cidades, incluindo a região metropolitana de SP. Segundo o Link apurou, a Claro tem uma tarifa mais barata para streaming (transmissão em tempo real): R$ 0,20 por minuto nos planos pós-pagos (cobrado fora do plano de dados) e R$ 1 por minuto no pré-pago. Se assistir a uma hora de vídeos, gastará R$ 12 no pós e R$ 60 no pré. Na Tim, que é parceira do YouTube no País, os dados trafegados durante o streaming também são cobrados separadamente, não sendo contabilizados dentro dos planos de dados. Cada megabyte custa R$ 1,50 mais impostos, cerca de R$ 0,90 por minuto. Uma hora de vídeo sairá por cerca de R$ 54 – além dos bytes gastos para acessar o YouTube Mobile. Na Vivo, o streaming é contabilizado nos planos de dados e é possível contratar o pacote Vivo Smart Mail, com acesso ilimitado à internet, por R$ 69,90. Também dá para ativar o Vivo Zap, que custa R$ 5,90 o megabyte, mas sai bem caro para quem planeja ver um grande número de vídeos. Clientes pré-pagos da Vivo não conseguem assistir ao YouTube Mobile, já que a conexão não suporta streaming. G.J