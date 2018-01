‘Escondido’ no Windows Vista, Media Center facilita gravação Nem todo mundo conhece um recurso bastante útil do sistema operacional Windows Vista que transforma os computadores em centrais de entretenimento sem necessidade de instalação de softwares. É o Windows Media Center, um programa integrado à versão Home Premium do Vista. Todos os Media PCs do mercado já vêm com ele – de fato a melhor forma para operar TV, rádio e internet no computador, além de gravar o conteúdo sem complicação. Para acessar o programa, basta clicar em Iniciar | Windows Media Center e aguardar a tela azul carregar. Um menu com as opções aparecem. É possível navegar pelo programa com o mouse, teclado ou até o controle remoto que acompanha o computador (veja mais no página L6). É muito fácil gravar programas de TV utilizando o Media Center. Antes de começar, certifique-se de que o sinal da TV está configurado. É só plugar o cabo na placa de recepção do computador (seja antena ou cabo) e pedir para o software buscar os canais sozinho. Clique em "TV ao vivo" e, depois, com o botão direito, escolha "Configurações". Lá, clique em "Sintonizar" para fazer a varredura em busca de canais. Feito isso, é só preparar a gravação. Volte para "TV ao vivo" e clique na bolinha vermelha no canto inferior da tela. Não por acaso ela se parece bastante ao ícone "Rec" dos videocassetes. Uma página de formulário abrirá para você programar a gravação – horário, duração, qualidade. É possível também configurar uma agenda de gravação, com vários horários e diferentes durações. Clique em "Ok" e, óbvio, não esqueça de deixar o computador ligado no horário programado. Ele não adivinha o horário e não liga sozinho. Os arquivos de vídeo do Windows Media Center têm formato WMV (sigla para Windows Media Video, o formato proprietário da Microsoft). Por isso, é possível copiá-los e transferi-los sem maiores dificuldades, o que não acontece com as TVs que gravam e com os conversores de TV digital que se conectam ao computador. Dá também para converter o arquivo para saída de DVD, com programas como o Convert X to DVD (baixe uma demo em tinyurl.com/5k548x). Uma hora de vídeo em WMV ocupa mais ou menos 1 gigabyte (GB) de espaço no HD, dependendo da taxa de bits desejada. Por isso, a maioria dos Media PCs tem discos rígidos gigantões. Uma das vantagens dos computadores sobre os gravadores de DVD é justamente esta: armazenar os vídeos em um lugar só. O empresário Fernando Kraljevic, 26 anos, comprou um Media PC pensando na facilidade de gravar as coisas e assistir na hora em que quiser, sem precisar colocar DVD para rodar. "Na Olimpíada, pretendo gravar as provas de iatismo e remo, são as que acompanho mais." Com o mesmo computador (e o mesmo controle remoto), ele opera as TVs da sala e do quarto. O Windows Media Center também dá à televisão a possibilidade de pausar os programas, voltar e adiantar, como se a transmissão fosse um filme gravado. Algumas TVs hoje já têm essa funcionalidade, já que gravam uma espécie de memória cache no disco rígido. Com o Media Center, isso acontece com qualquer TV. Os Media PCs começaram a se popularizar justamente com o Windows Media Center, desde que o Vista foi lançado, em janeiro do ano passado. A versão anterior do sistema operacional, o XP, não tinha o programa pré-instalado. Apenas a versão Windows XP Media Center, lançada em 2005, conversava com sinais de TV. Dois fatores fizeram com que o sistema não "pegasse". A versão não foi vendida no mercado brasileiro e vinha apenas pré-instalada em Media PCs, caríssimos na época. Não que hoje sejam baratos, mas são indiscutivelmente mais acessíveis. (COLABOROU BRUNO GALO)