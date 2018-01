Escritor dissidente é sentenciado a 12 anos de prisão na China Um escritor chinês defensor da democracia foi sentenciado ontem, dia 16, a 12 anos de prisão por subversão num caso que está sendo visto como um reflexo da escalada da perseguição por parte das autoridades comunistas contra a dissidência. Yang Tianshui, de 43 anos, foi acusado de publicar artigos em sites internacionais da internet, de receber fundos do estrangeiro e de ajudar a organizar um suposto partido de oposição, informou hoje seu advogado Li Jianqiang. "Acreditamos na inocência de Yang e pedimos sua libertação imediata", disse Li em uma entrevista telefônica. "Lamentamos muito esse veredicto". O julgamento de Yang foi realizado ontem a portas fechadas num tribunal da cidade de Zhenjiang, próxima a Xangai. Nem a família do réu teve acesso à corte. De acordo com o advogado, o tribunal aparentemente decretou uma pena pesada devido ao fato de Li ser reincidente. Ele já serviu uma pena de 10 anos de prisão por ter criticado o massacre na Praça da Paz Celestial em 1989.