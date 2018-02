Escritor Rubem Fonseca agora é da Ediouro, diz fonte

A Agir venceu uma disputa que envolveu pelo menos quatro grandes editoras pelo passe de Fonseca, a partir do anúncio, no fim do mês passado, do rompimento dele com a Companhia das Letras, onde estava havia mais de 20 anos. Entre as editoras que fizeram propostas, estavam Objetiva e Record. No mercado editorial, especula-se que a negociação tenha envolvido cifras superiores a R$ 1 milhão, mas as condições sobre luvas e adiantamentos costumam ser mantidas em sigilo.

Mineiro de Juiz de Fora, Fonseca vive no Rio e acabou de completar 84 anos. É formado em direito e trabalhou como comissário de polícia antes de passar a se dedicar apenas à literatura. Algumas de suas obras foram adaptadas para o cinema e a TV.