Escritório aberto

Numa quinta-feira, por volta do meio-dia, havia silêncio. Os empregados almoçavam. Num pequeno palco, o presidente do Twitter, Dick Costolo, recebia a jornalista Katie Couric, apresentadora de um talk-show na emissora ABC. Eles falavam de redes sociais e jornalismo e recebiam perguntas de quem estava lá.

Ao falar da participação dos usuários na web, Katie disse considerar o Facebook um serviço inteligente para pessoas simplórias e o Twitter, um serviço simples para pessoas inteligentes. Costolo e os funcionários sorriram. Um deles disse que é comum receber pessoas como a jornalista para um bate-papo. Vira um momento de reflexão.

Na área externa da cobertura, ao lado do refeitório, sofás, pufes e cadeiras azuis compõem o ambiente. Há grama e plantas.

O lugar é ideal para quem quer relaxar durante o expediente ou fazer hora antes de voltar para o trabalho. Em geral, cada um faz o seu horário. "Desde que eu não falte às reuniões e entregue o serviço, está tudo bem", explicou um funcionário. Segundo ele, faz parte da filosofia da empresa dar liberdade ao empregado, para estimular a criatividade.

Entre outros privilégios que o Twitter oferece estão uma lanchonete com bebidas e cereais liberados e uma sala de ioga.

A mudança do Twitter para a Market Street, 1.355, representa muito para a cidade. A região do Mid-Market está deteriorada, e a chegada da rede social é vista como uma revitalização. Aliás, mudar-se para o local foi um acordo com a prefeitura. Com a mudança, o Twitter ficaria isento de pagar um imposto sobre a folha de pagamento. O benefício vale para outras companhias que se instalarem na região, mas o Twitter seria o grande estímulo à economia no bairro.