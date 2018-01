Escritório online brasileiro lança planos profissionais O Aprex, primeiro serviço web 2.0 brasileiro para empresas, lançou seus primeiros planos profissionais: grupos de trabalho com mais usuários, mais clientes, e recursos adicionais. Com cinco meses de vida, o sistema, que já possui cerca de 10 mil usuários cadastrados, estará presente no painel Desenvolvedores e empreendedores da Primeira Conferência Web 2.0 no Brasil, organizada pela Converge Eventos. O evento ocorrerá nos dias 29 de fevereiro e 1º de março. Ainda no primeiro semestre, o Aprex promete anunciar sua primeira parceria com um grande portal nacional, que oferecerá seus serviços de escritório online web 2.0.