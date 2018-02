Escuna encalha na praia de Copacabana

Uma escuna encalhada desde a última sexta-feira, 6, tem chamado atenção dos frequentadores da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A embarcação Le Blanc desprendeu-se do ancoradouro na Urca, depois das fortes chuvas da noite de quinta-feira e ficou à deriva até encalhar na altura da Rua Prado Júnior. Segundo a Capitania dos Portos, não havia ninguém a bordo e a escuna está alagada, sem combustível e com fissuras no casco.

Em nota, a Capitania informou que o reboque "é uma operação de risco elevado" e por isso o barco será desmontado e retirado por terra. O nome do proprietário não foi revelado. A Capitania dos Portos está responsável pela vigilância da embarcação até que o dono "apresente um plano que garanta a remoção com segurança".