Escutar os programas é bem simples

Ao navegar na web e trombar com um podcast, você procura o endereço para assiná-lo ou se assusta só com a palavra? Saiba que, se a sua resposta foi a segunda, dar uma chance ao podcasts pode significar uma nova forma de se entreter e de se informar de uma maneira simples e prática. "Assinatura", nos podcasts, não significa que são pagos. Antes de se aderir aos podcasts, é preciso estar familiar com o formato RSS (sigla para really simple syndication). Ele permite que você receba em um único lugar as atualizações de sites ou blogs na mesma hora em que vão ao ar. Para organizar essas atualizações, usa-se um programa agregador, como o FeedReader (www.feedreader.com) e o GoogleReader (www.google.com/reader). O software mais usado para organizar os podcasts é bastante conhecido: o iTunes, programa da Apple que funciona como uma biblioteca de música para o iPod. Toda vez que o internauta encontrar uma página de um podcast, ele pode clicar diretamente no link, identificado como "Assine este podcast" ou "Subscribe". Ao escolher o iTunes como "leitor" do RSS, todas as atualizações daquele podcast serão diretamente baixadas pelo programa. Ao fazer a sincronia entre o iTunes e o iPod, os podcastas serão transferidos para o tocador portátil. Não é necessário ir até o site que hospeda os podcasts para checar os novos programas, apesar de existir a opção de ouvir ou baixar o arquivo na própria página. Outra forma é copiar o endereço de feed (ou RSS) encontrado no site do podcast e colá-lo iTunes, em "Avançado" (ou "Advanced") e "Assinar Podcast" (ou "subscribe to Podcast"). Além do iTunes, outras boas opções para se organizar podcasts são o Juice (juicereceiver.sourceforge.net), o Winamp (www.winamp.com) e o Media Fly (www.mediafly.com), plataforma online gratuita que faz sincronia com tocadores de MP3 – e não apenas o iPod. Para encontrar podcasts, visite diretórios como o www.podcastalley.com, www.podfeed.net e www.podcastdirectory.com. Também dá para fazer a busca no iTunes. Vá no ícone iTunes Music Store, clique em "Podcasts" no lado esquerdo da página e, depois, em "Power Search", do lado direito. Criar um podcast é simples e barato. Assim como os blogs, existem sites que hospedam podcasts gratuitamente tanto no Brasil quanto no exterior. Quem pretende começar um podcast do zero pode criar uma página no portal brasileiro PodCast1 (www.podcastone.com.br), que hospeda páginas de podcasts como se fossem blogs. Em cada novo post, você pode adicionar um arquivo de áudio, que poderá ser ouvido ou baixado na página da web, além da opção da assinatura RSS. Entre os sites estrangeiros que o oferecem o serviço estão o Podomatic (www.podomatic.com) e o MyPodcast (www.mypodcast.com). Para criar podcasts é necessário ter intimidade com programas de edição de áudio. Entre os mais utilizados – e mais fáceis de usar – está o Audacity (audacity.sourceforge.net), que edita e grava os podcasts em formato MP3. Agora se a idéia é incrementar um blog ou site atual com podcasts, é necessário transferir os arquivos de áudio para um servidor na web. Existem muitos gratuitos, como o www.archive.org e o www.4shared.com, ou outros pagos www.hostmonster.com e o www.bluehost.com – a diferença entre o tipo de serviço oferecido é basicamente o limite de dados hospedados no servidor. Se você hospeda seu blog no Blogger, vale ler as dicas para podcasts em www.tinyurl.com/5nrgha. Se seu blog for do Wordpress, acesse www.tinyurl.com/23axyu. Como escutar e produzir O que ouvir!