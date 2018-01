Eslovenos usam Facebook para pedir demissão de ministro Mais de 13.600 pessoas se uniram a um grupo de Internet que pede ao "perene ministro das Relações Exteriores" da Eslovênia, Dimitrij Rupel, que se retire da vida política. Rupel, que ocupou um posto em vários governos desde a Independência em 1991, foi criticado quando trocou de partido para poder se manter no cargo entre 2004 e 2008, período em que ocupou a presidência eslovena da União Européia. Agora, apesar de ser membro do derrotado Partido Democrático Esloveno, de centro-direita, sua quarta formação política desde 1991, foi nomeado assessor especial de política exterior pelo novo partido no poder, os sociais-democratas, de centro-esquerda. Um dia depois do anúncio, um grupo de opositores ao ministro criou o grupo "Juntos contra Dimitrij Rupel" na rede social Facebook. "Queremos organizar uma ação mais extensa que remova a Dimitrij Rupel de seu atual posto (...) Em nossa opinião já chegou a hora de sua retirada", disse o grupo na Web. O novo primeiro ministro, Borut Pahor, nomeou Rupel seu assessor depois que o presidente Danilo Turk se recusou a nomeá-lo embaixador da vizinha Áustria, dizendo que não confiava nele. (Reportagem de Marja Novak)