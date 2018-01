Espaço de eventos do D.O.M pode virar padaria O espaço de eventos do restaurante D.O.M., fechado há quatro meses, pode virar uma padaria. Seria o primeiro empreendimento nessa linha do chef Alex Atala, que também está à frente do Dalva e Dito. "Existem duas possibilidades: reformar o espaço ou fazer uma padaria. Estamos gostando de nossos pães, é uma ideia tentadora", diz Atala. O que falta, então? "Patrocínio. Estou negociando para conseguir viabilizar o projeto". Enquanto isso, a casa, que fica no número 568 da Rua Barão de Capanema, permanece fechada por tempo indeterminado. Já se apresentaram ali chefs internacionais de peso, como o italiano Massimo Bottura, da Osteria Francescana, o sul-africano Christiaan Campbell e os franceses Frédéric Bau e Pascal Barbot.