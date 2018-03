Espaço dos leitores Cozimento elimina resíduos químicos Costumo fazer compotas e geléias e solicito informações sobre a eventual presença de resíduos tóxicos em cascas de laranja e tangerina. Li também artigo sobre farelo de polpa cítrica, que é usado em ração bovina, e gostaria de saber se há risco de a dioxina contaminar leite, carne e derivados. Yolanda Ribeiro São Paulo (SP) Segundo o toxicologista Flávio Zambrone, especialista em saúde pública, a leitora pode continuar a fazer suas compotas e geléias sem preocupação, pois o processo de cozimento praticamente elimina eventuais resíduos presentes na casca das frutas. Além disso, diz, lavar as frutas em água corrente também elimina resíduos de agroquímicos. "A parte superior, que prende a fruta ao pé, deve ser eliminada, pois neste ponto ocorre um maior acúmulo de produtos e impurezas." Se desejar, a leitora pode colocar as cascas em água com um pouco de bicarbonato de sódio, o que ajuda a neutralizar alguns tipos de resíduos, sugere. Sobre a dioxina, o médico veterinário Sérgio Morgulis, diretor da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais (Asbram), explica que se trata de um contaminante, proveniente dos processos industriais, e uma substância de elevada toxicidade. "O controle da dioxina em rações fornecidas aos animais é uma das formas de prevenir a ocorrência deste contaminante nos alimentos de origem animal e, conseqüentemente, não haver riscos para consumidores de leite, carne e derivados." Ele diz que, apesar de a dioxina ter sido detectada há alguns anos na polpa cítrica brasileira - originada no processo industrial da cal que foi utilizada em sua produção -, hoje existe um rígido controle para a prevenção da ocorrência da dioxina neste ingrediente. Asbram, tel. 0800 77 22 023. Casca de romã tem alcalóides tóxicos Soube dos valores nutricionais existentes na romã. Tenho um pé da fruta em casa, mas a casca é muito fina, os frutos são pequenos e apresentaram, na última safra, pontos negros na casca. Como acabar com fungos? Como utilizar a casca e consumir a fruta para aproveitar as coisas boas existentes dentro dela? Satiko Fujihara satikofujihara@hotmail.com O engenheiro agrônomo Victor Branco de Araújo, diretor do Centro de Produção de Mudas da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), explica que a romãzeira é normalmente multiplicada por sementes, o que ocasiona grande variação das características dos frutos, como o tamanho. Em todo caso, ele recomenda fazer uma pequena adubação periódica, como tentativa de melhorar a qualidade e o tamanho dos frutos da planta da leitora. "É possível obter resultados positivos utilizando fertilizante 10-10-10 à base de 1.200 gramas por planta", afirma. A aplicação é parcelada em três vezes: em setembro, dezembro e março. Araújo diz que esse fertilizante é recomendado porque é facilmente encontrado em casas de artigos de jardinagem. Quanto aos pontos negros dos frutos, o agrônomo diz que podem ser causados por insetos sugadores, como percevejos, ou por doenças fúngicas. "É preciso diagnóstico local para indicar o tratamento adequado", diz. "E sobre a utilização da casca para fins medicinais, deve ser feita apenas com recomendação médica, pois os alcalóides ali presentes são extremamente tóxicos, podendo causar até a morte." Cati, tel. (0--19) 3743-3700. Leitora quer semente de bucha e cuieira Faz algum tempo que procuro sementes de bucha e cuieira. Entrei em contato com a Fazenda São Luiz, mencionada no Agrícola, mas não tive sucesso. Vocês sabem onde posso adquirir mudas ou sementes? Flávia flavia@felicidade.org.br Como não existem cultivares comerciais de bucha no Brasil, as sementes que deram as melhores buchas são trocadas entre os próprios produtores. Segundo o produtor José Carlos de Ó, que cultiva bucha em Extrema (MG), uma bucha de boa qualidade pode produzir até 500 sementes. A leitora pode entrar em contato com o produtor para conseguir sementes. Este ano, diz, a colheita terá início no fim de março e haverá sementes disponíveis a partir de maio e junho. José Carlos de Ó, tel. (0--11) 9724-5178. Em relação à cuieira, a Fazenda São Luiz, que fica entre os munícipios de São Joaquim da Barra e Morro Agudo, no noroeste de São Paulo, informa que faz a coleta de sementes de plantas nativas da região e vende ou troca o excedente. Este ano, porém, só será possível saber se haverá sementes de cuieira disponíveis no começo de agosto. Fazenda São Luiz, tel. (0--16) 3859-8006 e e-mail: contato@fazendasaoluiz.com. O tamanho de sítios, chácaras e fazendas Gostaria de saber as dimensões (em alqueires ou hectares ) de uma chácara, de um sítio e de uma fazenda. Há algum parâmetro para definir o que é chácara, sítio e fazenda? José Luiz zeluiz@diamondservice.com.br O pesquisador José Sidnei Gonçalves, do Instituto de Economia Agrícola (IEA), diz que desconhece um critério oficial relativo ao tamanho de chácaras, sítios e fazendas. Em linhas gerais, afirma, chácaras ficam perto da cidade, têm até 5 hectares, e normalmente são destinadas ao lazer. Em relação ao sítio, Gonçalves diz que corresponde a pequenas ou médias propriedades rurais usadas para produção econômica. Conforme o diretor da área técnica do Instituto FNP, José Vicente Ferraz, são consideradas sítios áreas de 5 a 100 hectares. "É o parâmetro usado no instituto", diz. Já uma fazenda equivale a área maior do que 100 hectares. "O tamanho pode variar conforme a região, mas, geralmente, é uma grande propriedade com produção econômica", diz Gonçalves. Caqui: como iniciar um plantio comercial Tenho alguns pés de caqui no meu sítio em Embu-Guaçu (SP), que, além de carregarem muito, dão frutos graúdos. Quero expandir o plantio em uns 2 hectares, mas não tenho informações sobre plantio, espaçamento, adubação, variedade mais precoce e rentável e onde posso adquirir mudas de boa qualidade. João Lopes Fernandes São Paulo (SP) O pesquisador Edvan Alves Chagas, do Centro Apta Frutas do Instituto Agronômico (IAC), e o professor Rafael Pio, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), explicam que, antecedendo ao plantio, deve-se fazer análise de solo. O IAC faz esse tipo de análise (informações de coleta e envio de amostras de solo e preços podem ser consultados no site www.iac.sp.gov.br). Depois de preparado o terreno, é preciso abrir covas de 40x40x40 centímetros, 60 dias antes do plantio, e adubá-las conforme o resultado na análise de solo. Pode-se também utilizar, na adubação das covas, misturado à terra retirada da cova, esterco de curral curtido ou esterco de aviário curtido. O plantio com mudas de raízes nuas deve ser feito no inverno, de junho a julho, nas horas mais frescas do dia ou em dias nublados, com o solo bem úmido, no espaçamento de 7 x 7 metros (204 plantas/hectare), 7 x 6 metros (238 plantas/hectare) ou 6 x 6 metros (277 plantas/hectare), conforme a variedade. Para adubar o pomar, é indispensável fazer as análises de solo e foliar. Em relação à variedade de maturação mais precoce, indicam o caqui pomelo, que tem plantas vigorosas, produtivas, frutos grandes e com sabor agradável. Esta variedade, porém, tem muitas sementes. Para obter mudas, entre em contato com o Núcleo de Produção de Sementes e Mudas da Cati, em Itaberá, tel. (0--15) 3562-1642.