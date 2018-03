Espaço dos leitores Groselha não é bebida para beija-flor Moro em São Paulo, capital, e comprei recentemente um bebedouro para atrair beija-flores. Comecei a colocar groselha diluída em água para atraí-los. Algumas pessoas me disseram, porém, que groselha faz mal. Eu lavo o bebedouro todos os dias e eu sei que o açúcar não pode ser usado porque pode até matar esses passarinhos. Qual o preparo certo para dar aos beija-flores sem correr o risco de prejudicar a saúde dessas aves? Luciana Sabbag São Paulo (SP) O suco de groselha, natural ou artificial, contém substâncias potencialmente prejudiciais à saúde dos beija-flores, explica o pesquisador da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e especialista em pássaros, Jacques Villiard. A groselha, assim como o mel, fermenta, por isso não são recomendados para serem postos nos recipientes de beija-flores. "Na verdade, deve-se usar açúcar refinado na proporção de 20%. Ou seja, uma medida de açúcar diluída em cinco medidas de água", indica Villiard. Ele explica que o que pode matar o beija-flor são os fungos que se desenvolvem, caso a garrafa não seja bem lavada. Por isso, a água açucarada deve ser trocada a cada dois dias, no máximo, e a garrafa lavada com detergente e água corrente. Além disso, deve-se ferver a garrafa semanalmente. Contato pelo e-mail: turdus@uol.com.br. Iscas são eficientes contra saúvas Tenho um sítio em Igaratá (SP), em que luto interminavelmente contra as saúvas. É uma batalha desanimadora. Notei que na vizinhança começaram grandes culturas de eucalipto, uma planta muito suscetível ao ataque das saúvas. Gostaria de saber como é feito o combate eficaz contra estes insetos por empreendimentos deste porte. Pareceu-me que uma empresa especializada foi acionada, pois era um grupo grande de funcionários uniformizados andando pelo campo. Que tipo de formicida é utilizado? Que técnica? Há uma época do ano? Os srs. teriam idéia sobre os custos disso? Paulo Ott Sandri Itapevi (SP) A melhor forma de controlar saúvas é utilizar isca à base de sulfluramida, que é, segundo o biólogo e pesquisador-científico do Instituto Biológico, João Justi Jr., o princípio ativo mais eficiente no combate às formigas cortadeiras. Mas é muito importante, segundo o biólogo, utilizar corretamente a isca, seguindo à risca as instruções constantes na embalagem. "Aplicar exatamente a quantidade recomendada pelo fabricante para o tamanho do formigueiro é essencial", diz Justi. Outra recomendação importante, diz Justi, é não aplicar a isca em dias úmidos, "porque a isca se desmancha com a umidade e perde sua eficácia". Ideal é esperar por dias mais secos e colocar as iscas na quantidade recomendada próximo ao olheiro ativo do formigueiro, ou seja, o buraco no chão por onde elas entram e saem. Para proteger a isca inclusive da umidade do solo, pode-se colocá-la dentro de um pote de margarina vazio, com tampa, mas com um buraco nas laterais que permita a entrada e saída das formigas. O melhor horário é no fim da tarde. Quando a isca começa a funcionar, o formigueiro pára suas atividades por dois dias, pelo menos. "Se a quantidade de isca foi suficiente para matar o fungo que alimenta as formigas, o formigueiro não resistirá e morrerá em alguns dias. Se não, ele pára temporariamente as atividades para retornar em alguns dias ou meses", diz o biólogo, daí a importância de utilizar corretamente a isca. A isca pode ser facilmente encontrada em lojas de jardinagem ou que vendam produtos agrícolas. Quanto a empresas especializadas no controle, Justi Jr. diz que, geralmente, essas indústrias de papel e celulose dispõem de equipes próprias, treinadas para fazer o controle. "Fazer o controle por conta própria é possível e efetivo, desde que feito corretamente", diz Justi, que se dispõe a dar mais informações por intermédio do e-mail justi@biologico.sp.gov.br. Por que a videira de três anos não cresce Tenho em uma chácara na região de Campinas (SP) alguns pés de uva, cujas mudas foram compradas em Valinhos. Não sei a variedade da uva. O problema é que as videiras não se desenvolvem. Já estão com 1 metro de altura há mais de três anos e não crescem mais. As folhas nunca ficam viçosas, o tronco está sempre fraco. Já coloquei adubo 10-10-10 e nada. Noto que não há incidência de pulgões ou qualquer outra praga atacando a planta. O que devo fazer para melhorar e chegar a colher frutos como outros da mesma região ? João Gomes Filho São Paulo (SP) De acordo com o pesquisador do Instituto Agronômico (IAC), de Campinas (SP), e professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Rafael Pio, a causa do baixo desenvolvimento das mudas sempre está correlacionada a erros no plantio, sendo o mais agravante o enovelamento ou "peão torto", ou seja, as pontas das raízes retorcidas. Outra causa possível é o porta-enxerto ter sido propagado por semente ou, ainda, camadas no solo logo abaixo da muda extremamente compactadas, que impeçam o desenvolvimento satisfatório das raízes. Para resolver o problema, deve-se retirar as mudas do local e refazer a cova, com dimensões de 60 x 60 x 60 centímetros e adicionar 20 litros de esterco de curral curtido, misturando bem. Mais informações, e-mail: rafaelpio@hotmail.com. Onde conseguir Agrícolas antigos Tenho uma chácara e gostaria de saber onde conseguir números antigos e recentes do Suplemento Agrícola, pois sempre há informações que me interessam. Marta Maria Ferreira São Paulo (SP) Para adquirir números do Agrícola de até três meses atrás, a leitora pode entrar em contato com a banca Irmãos Barroso, localizada no Centro de São Paulo, que possui exemplares antigos. Tel. (0--11) 3256-1315. Para obter edições anteriores a esse período, a opção é procurar o Arquivo do jornal O Estado de S. Paulo, tel. (0--11) 3856-2866. Quem tiver números do Agrícola e quiser doar, o contato da leitora é mmferreira@fazenda.sp.gov.br. Mosca-das-frutas ataca carambolas Tenho um pé de carambola em meu quintal e, a cada ano, a produção aumenta. Quando as carambolas começam a amadurecer, porém, ficam escuras e bichadas. Como posso solucionar o problema? Eduardo E. Barros eduardo@sph.com.br Conforme o professor da Unioeste, Celso Pommer, os problemas com a caramboleira provavelmente são resultado da infestação de mosca-das-frutas. A solução de menor impacto passa pela inspeção de outras fruteiras nas redondezas e pela eliminação dos frutos caídos. Aliás, a catação e a eliminação de frutos caídos também devem ser feitas na caramboleira, pois ela frutifica por muito tempo e os frutos caídos servem de pontos de reinfestação. Outra medida muito utilizada é o uso de iscas tóxicas. Conforme ensina a Embrapa, a isca tóxica constitui-se de uma solução de açúcar ou sucos de fruta, com a adição de um inseticida, que deve sempre ser recomendado por um agrônomo. Sucos de laranja, pêssego, nêspera e ameixa, entre outros, adoçados na razão de 5 quilos de açúcar cristal para 100 litros de líquido, são excelentes veículos para a aplicação de isca tóxica. Essa mistura deve ser colocada dentro de garrafas pet, com pequenos furos na parte de cima. As garrafas são, depois, penduradas nos galhos da caramboleira, na parte mais externa da planta, preservando, porém, as garrafas na sombra. As moscas entram na garrafa, atraídas pela mistura, e morrem. Mais informações, no e-mail celso@uenf.br.