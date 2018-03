Espaço dos leitores Contra lagartixas, lâmpadas amarelas Minha casa está repleta de lagartixas. Mesmo sabendo que não causam nenhum dano à saúde, sua fezes produzem muita sujeira. Gostaria de saber como faço para a afastá-las, sem exterminá-las. Pedro Rubens Venturini pedrorubensventurini@yahoo.com.br O pesquisador João Justi Jr., do Instituto Biológico de São Paulo,diz que uma maneira de tentar reduzir o aparecimento de lagartixas é trocar algumas lâmpadas comuns por lâmpadas de luz amarela, que não atraem insetos, na parte externa da casa. "Isso reduzirá a atração de insetos, que são alimento das lagartixas. Diminuindo o alimento, as lagartixas vão buscar comida em outro lugar", explica. Outra sugestão é acender lâmpadas comuns em postes longe da casa para onde os insetos serão atraídos e assim as lagartixas se mudam para lá. Mas, se a situação for mesmo séria, o número de lagartixas for muito grande e a pessoa não quiser esperar muito, pode-se remover as lagartixas, recolhendo uma a uma e levando-as para algum ponto distante. "Mas não devemos esquecer do lado benéfico das lagartixas, que se alimentam de insetos que podem virar praga e infestar a casa." Tel. (0--11) 5087-1768 ou e-mail: justi@biologico.sp.gov.br. Ganso tem inchaço na garganta e não come Em novembro, levei meu ganso ao veterinário, pois ele estava com um grande inchaço no pescoço e, como tinha dificuldade de engolir, estava fraco. O veterinário disse se tratar de uma mordida de aranha e receitou medicamento, que resolveu o problema após cinco dias. Um mês depois, porém, o inchaço voltou e a ave parou de comer novamente. O veterinário indicou voltar a medicação e receitou novo produto. O inchaço diminuiu, mas o ganso continuou magro. Atualmente, há um pequeno inchaço, que nunca desapareceu. A ave está ainda mais magra e cospe o milho. Tenho dado no bico, duas vezes por dia, homeopatia e vitamina, mas ele está cada vez mais debilitado. O que posso fazer? Maria Cristina Ramos Aniceto cristinaaniceto@hotmail.com De acordo com informações da Embrapa Suínos e Aves, não é possível fazer diagnósticos a distância. Baseado, porém, no relato da leitora, é possível afirmar que não se trata de doença infecciosa, pois não há contaminação de outras aves. Ainda segundo a Embrapa, é provável que o ganso tenha sofrido algum trauma (por pancada, por exemplo) ou tenha engolido algum objeto que se alojou no papo e está causando ferimento. Outra possibilidade levantada pela Embrapa é a de que a ave esteja com um tumor e que precise ser operada, o que só pode ser confirmado por um veterinário. A criadora e membro da Associação Brasileira de Criadores de Aves de Raças Puras, Maria Virgínia Franco da Silva, recomenda o isolamento do ganso, em local seco, limpo e com água fresca, para poder se alimentar melhor. "O milho não deve ser dado como alimento, pois é muito grande e seco. Como o ganso possui um inchaço na garganta, terá muita dificuldade de engolir o alimento." Maria Virgínia aconselha alimentar o ganso com ração farelada, que possui milho já triturado, e verduras, como couve e almeirão (menos alface). As verduras devem ser lavadas em água corrente e dadas ao animal depois de escorrer por um dia, para que boa parte dos agrotóxicos seja eliminada. Após a lavagem, as verduras devem ser cortadas em pedaços finos, para facilitar a ingestão. Outra opção é fazer uma "farofa" com a ração farelada e as verduras picadas. A criadora também ressalta a importância de manter no local um recipiente onde o ganso possa tomar banho, pelo menos uma vez ao dia. "Os gansos são herbívoros e aquáticos por natureza, por isso precisam de alimentação e ambientes adequados." Embrapa, tel. (0--49) 3441-0400; Maria Virgínia Franco da Silva, tel. (0--11) 5667-3495. Onde saber sobre noz macadâmia Tenho uma propriedade rural cujo solo é arenoso e desejo plantar nozes macadâmias. Qual a época melhor para o plantio? Quantos pés são necessários para uma plantação lucrativa? Quanto tempo leva para a muda começar a produzir e se tornar adulta? Gostaria também de saber onde encontrar boas mudas. Jairo Jorge Gabriel Botucatu (SP) O diretor da Queen Nut Macadâmia, Pedro Piza, diz que a época indicada para o plantio é de novembro a março, que é o período das águas. "Maio é a data-limite, pois pode haver necessidade de irrigação por causa da seca", explica Piza. Ele diz, ainda, que a noz macadâmia se adapta bem a solos arenosos. "Em solo arenoso, a noz macadâmia vegeta e produz bem, desde que a terra seja bem drenada e não encharcada e bem adubada", diz. Piza recomenda fazer análise de solo e seguir a recomendação de adubação para o terreno. Em relação ao número de plantas para um cultivo comercial, o diretor da empresa explica que, normalmente, a população média de pomares comerciais é de 250 plantas/hectare, para um espaçamento de 8 metros x 5 metros (indicado para solos arenosos). Como uma planta adulta produz, em média, 15 quilos de noz em casca/ano, a sugestão é ter, no mínimo, mil plantas, para a produção de 15 toneladas de macadâmia/ano. Ainda segundo Piza, a planta começa a produzir quatro anos após o plantio, atinge a fase adulta entre 12 e 14 anos e pode produzir até 60 anos. No site www.queennutmacadamia.com.br (link Quero plantar), há informações completas sobre seleção de mudas, adubação, plantio, controle de pragas, podas, irrigação, colheita e pós-colheita. Pedro Piza, tel. (0--14) 3652-6299. Para adquirir mudas, o leitor pode procurar o Núcleo de Produção de Mudas da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), da Secretaria de Agricultura paulista, em São Bento do Sapucaí (SP), tel. (0--12) 3971-1306, que vende a muda enxertada de macadâmia por R$ 10. Mudas de citronela e de ora-pro-nobis Gosto muito de plantas e gostaria muito de conseguir mudas de ora-pro-nobis (comestível) e citronela. Erika Moslavacz emoslovacz@hotmail.com A leitora encontra mudas de ora-pro-nobis comestível e citronela no viveiro Sabor de Fazenda (www.sabordefazenda.com.br), localizado na Vila Maria, na capital paulista. Cada muda custa R$ 3 (para ser retirada no local). Tel. (0--11) 6631-4915. Os segredos do suco e da geléia de uva Quero comprar uva para fazer suco e conservá-lo adequadamente. Gostaria de saber se o suco pode ser conservado em geladeira ou precisa ir para o freezer para não perder as suas características. E como fazer geléia de uva preservando ao máximo o sabor da uva? José Amauri Vargem Grande do Sul (SP) O pesquisador Rogério Perujo Tocchini, do Ital, em Campinas (SP), não aconselha manter o suco natural de frutas em geladeira por mais de seis horas, pois o suco sofrerá alterações de sabor e cor. "O melhor é o congelamento em fôrmas de gelo." Quanto à geléia, a pesquisadora Sílvia Cristina Rolim de Moura, também do Ital, diz que é possível, sim, produzir a geléia de uva a partir da fruta ou do próprio suco, "com um produto final de boa qualidade". Mas o Ital não tem receitas prontas. "Desenvolvemos produtos específicos para cada cliente." Ital, tel. (0--19) 3743-1700.