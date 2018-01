Espanha anuncia desbataramento de rede de pirataria

A polícia espanhola prendeu 16 pessoas em uma operação de repressão a uma sofisticada rede de contrabando via internet, que vinha causando perdas de bilhões de dólares à indústria de entretenimento, informa o Ministério do Interior. O principal produto do bando era uma coleção de software que permitia o download ilegal de mais de 4.000 videogames, filmes, programas de TV, músicas e outras formas de conteúdo digital, diz nota do ministério. O informe não diz em que parte da Espanha as prisões ocorreram, nem a nacionalidade dos detidos. Mas o governo acredita ter desmantelado "um dos pilares da pirataria via internet na Espanha e nos países de língua espanhola".