Espanha apoia o México em luta contra vírus 'sem nacionalidade'

Diante de um microfone nas escadas do Palácio de Linares e após escutarem um coro de meninas mexicanas, políticos, diplomatas, intelectuais e artistas de ambos os lados do Atlântico desfilaram, expressando apoio e lendo mensagens enviadas desde o país latino.

"Estamos diante de um vírus sem nacionalidade...Diante de uma ameaça global, é tempo mais do que nunca de colaboração entre países", disse o embaixador mexicano na Espanha, Jorge Zermeño.

O diplomata lamentou que alguns países têm cancelado voos originados e destinados ao seu país e recomendou aos meios de comunicação que transmitam opiniões de especialistas que não criem alarme e confusão social.

Zermeño disse que o México já está voltando à normalidade e que trabalhava para evitar possíveis "danos colaterais" na economia nacional.

"Este vírus tem a ver com os genes e os cromossomos, não com as nacionalidades", disse Enrique Márquez, coordenador do Bicentenário da Cidade do México, que representava a capital.

O instituto que servirá temporariamente como Casa do México, país cujos cidadãos foram postos em quarentena em várias nações somente por sua procedência e sem apresentar nenhum sinal da doença, está colocando em sua página na Internet (www.casamerica.es) as mensagens de apoio recebidas.

"O México não está em quarentena e esta amostra de solidariedade sempre a teremos muito presente", disse a cantora mexicana Paulina Rubio.

O México ficou praticamente paralisado por vários dias, sem atividades cotidianos como idas ao cinema ou restaurante para se evitar a propagação do vírus H1N1, que já matou 42 pessoas e contagiou 1.112

(Por Emma Pinedo)