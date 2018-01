Espanha detém 10 pessoas por pornografia infantil na web

Dez pessoas foram detidas em cidades diferentes da Espanha por suposta distribuição de pornografia infantil na internet, informou nesta terça-feira, 6, a polícia espanhola, um dia depois de prender outras 11 em uma operação de nível europeu. Na operação "Moscou", cuja investigação começou em fevereiro em Málaga, foram registrados oito domicílios em que foram apreendidos 1 milhão de arquivos de pornografia infantil, segundo um comunicado policial. Essa nova ação acontece pouco depois da conclusão da operação "Koala" na Europa, que eliminou uma rede mundial que produzia vídeos para cerca de 2,5 mil clientes em 19 países, incluindo a Espanha. As investigações começaram após duas denúncias em uma delegacia de Marbella sobre material pornográfico no qual se via um adulto abusando de dois menores. A perseguição desse vídeo na web permitiu chegar aos usuários que o distribuíam e resultou em prisões em várias cidades.