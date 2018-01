Espanha prende 67 pessoas por posse de imagens de pedofilia A Guarda Civil prendeu 67 pessoas por suspeita de corrupção de menores e posse de material com pornografia infantil em três operações desenvolvidas em 28 províncias, de acordo com informações das autoridades locais. Durante as operações, ocorridas esta semana, foram realizadas 60 inspeções domiciliares, nas quais foram apreendidos os computadores, dispositivos de armazenamento, DVDs e CDs com mais de um milhão de imagens e vídeos com pornografia infantil, informou a Guarda Civil em comunicado. Os arquivo com conteúdo pedófilo estavam ocultos e disponíveis em diferente programas de compartilhamento de arquivos usuário-usuário na internet camuflados como material aparentemente normal. As investigações começaram em Ciudad Real e Córdoba depois de denúncias feiras por três pessoas que detectaram material pedófilo num programa de compartilhamento de arquivos. A partir de então se iniciou a localização dos possíveis autores e distribuidores das imagens, numa operação conduzida pela equipe de delitos de informática e tecnológicos que contou com o apoio de mais de 100 guardas civis. (Por Blanca Rodríguez)