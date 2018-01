Espanha prende pedófilos que atuavam na América Latina A Guarda Civil espanhola prendeu 22 usuários da internet, seis deles menores de idade, por distribuir pornografia infantil por e-mail na Espanha e na América Latina, em uma operação em que foram apreendidos arquivos com centenas de imagens de abusos contra crianças e adolescentes. Segundo informou hoje a Direção Geral da Guarda Civil (Polícia rural e de fronteiras), as crianças que apareciam nas imagens eram submetidas a todo tipo de humilhações e abusos sexuais. Na operação, em que foram feitas 25 buscas em 12 províncias espanholas, foram identificados e desarticulados mais de 30 comunidades e grupos da internet, alguns deles em países latino-americanos, cujo principal objetivo era servir de contato e reunião para pedófilos. As investigações começaram em abril de 2005 após várias denúncias anônimas que indicavam a existência de um fórum em um conhecido site, no qual um grande número de usuários estabelecia um primeiro contato através de mensagens para, depois, trocar seus arquivos com material pornográfico. A Guarda Civil comprovou que, após esse primeiro contato, os usuários iniciavam sua atividade através de e-mails, que usavam para a troca e distribuição de material audiovisual de pornografia infantil e para divulgar sites e comunidades de pedofilia. Os integrantes do grupo chegaram a se oferecer a menores para manter relações sexuais com eles em troca de dinheiro. Após vários meses de investigações, foi detectado um grande grupo de usuários, localizados fundamentalmente na Espanha e na América Latina, que formavam uma rede de distribuição, publicação e troca de pornografia infantil. Segundo a Guarda Civil, o uso do e-mail para a distribuição em massa de pornografia infantil é uma novidade e representa uma maior dificuldade para as investigações, já que não é divulgada em sites nem é compartilhada através de fóruns ou programas de trocas de arquivos, de fácil acesso e identificação. A Espanha pediu a colaboração das autoridades dos países latino-americanos envolvidos, por isso a operação continua em aberto e não se descartam novas detenções. Os 22 usuários detidos estão agora à disposição da Justiça.