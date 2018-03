Espanha resgata 33 africanos do mar; 15 morrem

Mais de 30 imigrantes africanos foram resgatados na costa da Espanha, tentando chegar ao país. No entanto, outros 15 não resistiram e morreram de fome e sede durante a viagem. A maior parte dos mortos eram crianças, cujos corpos foram jogados no mar. A Guarda Costeira espanhola resgatou 33 pessoas de um barco que estava à deriva há dias, depois que o motor pifou. Um porta-voz da Guarda Costeira disse que os imigrantes foram resgatados à noite a cerca de 40 quilômetros ao sul de Almeria, na costa sul do país. Eles ficaram cinco dias à deriva no Mar Mediterrâneo. Este é o segundo incidente do tipo no sul da Espanha em uma semana. Na segunda-feira, 14 africanos desapareceram depois que o bote onde viajavam virou. Na ocasião, 23 pessoas foram resgatadas com vida. A Espanha é um dos destinos mais visados por imigrantes africanos que tentam chegar à Europa pelo mar. Acredita-se que milhares de africanos morreram nos últimos anos tentando fazer a travessia. A Espanha reforçou as patrulhas marítimas e lançou um pacote de repatriação de imigrantes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.