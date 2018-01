Espanhol Bubok se alia ao Google Books na divulgação de livros

O Bubok, um serviço de autopublicação em espanhol através da internet e que, nos cinco meses de funcionamento, editou 2.500 títulos, se aliou ao sistema de busca de livros da Google - o Google Books - para facilitar a consulta e a difusão de suas obras. O acordo, apresentado hoje à imprensa por Ángel María Herrera, diretor-geral do Bubok, e Luis Collado, responsável do Google Books, permitirá que qualquer autor que publique através do serviço espanhol tenha seu livro disponível para consulta de forma imediata no buscador de livros da Google. O Bubok publica cerca de 500 livros mensais, entre eles vários romances, e, graças a este acordo, os autores se beneficiarão das vantagens oferecidas pelo programa de promoção de livros da Google. Segundo Collado, a Google já tem digitalizados "mais de um milhão de livros em 100 idiomas", procedentes de "20 mil editoras de todo o mundo". Cada livro incorporado ao Google Books foi previamente digitalizado e indexado, e "só poderá ser folheado de forma limitada (pelo menos 20% de cada obra)", porque este buscador "é muito cuidadoso" com os direitos autorais e com a legislação de cada país.