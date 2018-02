Espanhol que recebeu 1º transplante total de rosto mostra nova face

O espanhol submetido em março ao primeiro transplante total de face mostrou nesta segunda-feira pela primeira vez às câmeras seu novo rosto.

O homem de 31 anos, identificado apenas como Oscar, tinha tido a face desfigurada após um acidente há cinco anos e ficou com dificuldades para respirar, engolir e falar.

Com o transplante, ele recebeu um novo rosto completo, com músculos, nariz, lábios, maxilar, céu da boca, todos os dentes, maçãs do rosto e mandíbula.

Os médicos responsáveis pelo transplante disseram esperar que Oscar consiga recuperar até 90% das funções de sua face.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele já é capaz de beber líquidos e comer alimentos pastosos e recuperou o tato na maior parte do rosto.

Por enquanto, ele ainda tem dificuldades para falar com clareza e precisará passar por tratamento e fisioterapia durante um período entre um ano e 18 meses.

Agradecimento

"Amigos, eu gostaria de agradecer aos coordenadores do hospital, a toda a equipe médica, à família do doador e acima de tudo à minha família, que está me apoiando nestes dias", disse Oscar durante uma entrevista coletiva ao lado dos médicos.

A operação no dia 20 de março, que usou técnicas de cirurgia plástica e de reconstrução microneurovascular, envolveu 30 especialistas e levou quase 24 horas.

Segundo os médicos, eles procuraram reconstruir a face de modo a que ela lembre mais as feições que Oscar tinha antes do acidente do que as do doador.

Este foi o primeiro transplante completo de rosto realizado no mundo, já que outros dez transplantes de rosto realizados anteriormente haviam sido apenas parciais.

O primeiro transplante parcial de rosto com sucesso foi realizado em 2005 na França em Isabelle Dinoire, de 38 anos, cuja face havia sido desfigurada por um cachorro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.