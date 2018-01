Espanhola Airis quer montar DVDs e MP3 no Brasil A espanhola Infinity, dona da marca Airis de equipamentos de informática, áudio e vídeo e sistemas de navegação (GPS), está comendo o mercado brasileiro pelas bordas. A companhia estreou no País em agosto de 2006, trazendo tocadores de música MP3 e MP4, DVDs convencionais e para veículos e minisystens que reproduzem DVDs. Em menos de seis meses atingiu no País a liderança no mercado de sistemas de navegação em português. Agora se prepara para uma nova investida. Em março, a empresa vai começar a montar em Manaus (AM) notebooks, PCs, MP3, MP4, DVDs numa indústria terceirizada. ?O mercado brasileiro é extremamente importante para nós porque o ritmo de adoção de tecnologia é muito rápido?, afirma o vice-presidente para a América Latina da Infinity System, Ricardo Kamel. Os investimentos no País já somam US$ 10 milhões. A empresa teve na Espanha crescimento exponencial. Nasceu em 1995, a partir da iniciativa de um ex-engenheiro da Alcatel,José Vicente Molera Picazo, hoje com 39 anos, que havia sido contratado para trabalhar nos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa. Depois de várias viagens para a Ásia, paralelamente à sua ocupação principal, começou a montar e a vender computadores aos companheiros de trabalho, a partir dos componentes trazidos do outro lado do mundo. O sucesso foi tamanho que ele decidiu ter o próprio negócio e abrir a primeira loja em 1992, junto com o irmão Fernando Molera Picazo, atualmente com 35 anos de idade. O negócio dos dois jovens empreendedores prosperou rapidamente. Em pouco tempo eles abriram cinco lojas na Espanha, que faturavam 2,4 milhões por ano. Kamel conta que o passo seguinte foi atacar o mercado corporativo e tornar-se um distribuidor de PCs e notebooks, com lançamento da sua própria marca, a Airis. Em 2002, essa companhia emergente alcançou o primeiro lugar em vendas de notebooks na Espanha, ultrapassando gigantes como HP e Toshiba, conta Kamel. Nesse ano, o faturamento atingiu 80 milhões. No ano passado, as vendas mundiais somaram 530 milhões. Diante da ofensiva da concorrência das gigantes como HP e Toshiba, que começaram a reduzir preços do notebooks, a saída encontrada pelos empreendedores foi diversificar o negócio.Atualmente, a empresa é líder na Espanha em equipamentos de GPS, câmeras digitais, DVDs para carros e conversores para TV digital. A Infinity é um exemplo de um novo modelo de negócio cada vez mais comum no mundo globalizado. A empresa não tem fábricas, embora seja a responsável por uma gama enorme de produtos. ?Temos um centro de desenvolvimento de produtos na Espanha e mandamos fazer os componentes em Taiwan e na China?, diz Kamel. Nas indústrias terceirizadas no continente asiático, onde os custos de produção são infinitamente menores do que no mundo ocidental, a empresa se abastece de partes, peças e componentes e monta esses equipamentos nos centros de distribuição localizados na Espanha, Dinamarca e Holanda. O gigantismo e a ambição da marca, presente em mais de 20 países, não pode ser medido pelo número de funcionários. No mundo, são 600 empregados diretos e, no Brasil, apenas 14. Na prática, o que acaba contando no negócio são as boas idéias e a melhor relação entre o custo e a tecnologia em eletrônicos. Aliás, esse é o principal objetivo da companhia, ressalta o vice-presidente. O outro diferencial para a atacar concorrentes de peso, com marcas consolidadas no País, é a prestação de serviços. Kamel diz que a maior fatia dos US$ 10 milhões investidos na filial brasileira foi destinada à consolidação da assistência técnica e no atendimento eficiente do cliente. Em cinco meses de atividade no País, a marca dispõe de mais de 800 pontos de assistência técnica. A estratégia se justifica. Num mundo cada vez mais com itens eletrônicos padronizados, o diferencial das marcas aparece na prestação de serviços. Para escapar dos olhos da concorrência, Kamel não fala em metas. Só diz que terá aqui cinco configurações de notebooks.