ESPECIAL-Aposta ruim da Pimco em emergentes é mais um problema para gestora

Embora muita atenção venha sendo dada aos desafetos entre seu co-fundador Bill Gross e o ex-presidente-executivo Mohamed El- Erian, e o fraco desempenho de seu principal fundo Total Return Fund, poucos têm tomado conhecimento de que a Pimco falhou em investimentos em dívida de mercados emergentes.

Em particular, a Pimco fez algumas apostas inoportunas no Brasil, no México e na Rússia.

A gestora fez substancial investimento em empresas que passaram do céu ao inferno, como a petroleira Óleo e Gás, ex-OGX e controlada por Eike Batista, que apenas dois anos atrás era estimado o sétimo homem mais rico do mundo, mas cujo império de negócios em grande parte já se desintegrou.

Gross, El- Erian e um porta-voz da Pimco se recusaram a comentar para esta reportagem.

Investidores já retiraram quase 2 bilhões de dólares dos fundos de dívida de mercados emergentes da Pimco nos quatro primeiros meses deste ano, de acordo com dados da Morningstar, com saída de 639 milhões de dólares só em abril. Em comparação, esses mesmos fundos tiveram resgate líquido de 2 bilhões de dólares em todo o ano passado.

Os erros sugerem que a Pimco, que é propriedade da alemã Allianz, pode ter sido tentada a abrir mão dos baixos retornos disponíveis a partir de investimentos mais seguros de títulos para fazer apostas exageradas em mercados mais arriscados, segundo consultores de fundos.

Os quase 2 trilhões de dólares sob gestão da Pimco lhe dão a capacidade de desempenhar um papel dominante no Tesouro dos Estados Unidos e em outros grandes mercados de dívida soberana, mas tal vantagem não existe com títulos de dívida emergente de baixa liquidez, onde grandes investimentos podem ser difíceis de sair e perdas podem ocorrer quando os preços estão caindo.

A Pimco provavelmente caiu em um "círculo vicioso", com investimentos errados motivando a saída de investidores e a gestora se vendo obrigada a vender bônus em um mercado volátil, levando os preços dos ativos ainda mais para baixo, disse o diretor da empresa de pesquisa de fundos mútuos S&P Capital IQ, Todd Rosenbluth.

MINERADORA NA MONGÓLIA

Investimentos problemáticos da Pimco nos últimos dois anos incluem uma empresa de mineração da Mongólia, companhias do setor imobiliário no México e uma produtora de açúcar e etanol no Brasil.

A empresa também fez grandes investimentos na Rússia, enquanto o presidente Vladimir Putin ordenava a invasão da Crimeia e a inquietação no leste da Ucrânia crescia, provocando sanções ocidentais contra Moscou. A Pimco tem dito que os preços dos títulos de dívida na Rússia caíram para níveis atrativos, ainda que veja riscos.

"Embora a desaceleração da crise seja nosso cenário-base, potenciais erros de cálculo não podem ser descartados", disse a Pimco no relatório de investimentos do primeiro trimestre, publicado em 31 de março.

A Rússia era o país em que a Pimco tinha maior exposição no portfólio de títulos corporativos de dívida de emergentes, com perto de 25 por cento de participação no fim de março, de acordo com dados do site da empresa. Os preços de dívida russa caíram 12 por cento e o rublo teve desvalorização superior a 8 por cento até agora em 2014.

As estatísticas de performance refletem tais variações.

O Pimco Emerging Local Bond Fund de 10,86 bilhões de dólares, que investe principalmente em títulos do governo em moeda local em países emergentes, declinou quase 11 por cento em 2013, ficando atrás de 88 por cento de fundos semelhantes na indústria. Este ano, as coisas têm melhorado, mas esse fundo da Pimco ainda está 52 por cento pior que outros pares, de acordo com Morningstar.

O Pimco Emerging Markets Fund Corporate Bond --com patrimônio de 1,37 bilhão de dólares e que investe em títulos de renda fixa emitidos por empresas em mercados emergentes-- também sofreu, com retorno negativo de 1,89 por cento nos 12 meses até 30 de abril, contra uma ligeira oscilação positiva de 0,002 por cento no índice de referência JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified, ou Cembi.

A culpa por pelo menos parte do mau desempenho do Total Return Fund, com seus 232 bilhões de dólares em ativos, pode ser atribuída ao impacto de seus 6 a 8 por cento de recursos aplicados nos países emergentes nos últimos 12 meses. O fundo, cuja carteira é composta principalmente por títulos do Tesouro dos EUA e papéis de dívida lastreados em hipotecas, tem visto uma enorme saída de 55 bilhões de dólares desde maio passado.

EIKE BATISTA

Na verdade, a aposta em empresas de países emergentes têm afetado também o desempenho de fundos geridos por alguns dos maiores rivais da Pimco, incluindo grandes nomes de Wall Street como BlackRock, Morgan Stanley e Goldman Sachs.

E embora a Pimco tenha passado tempos mais difíceis nos últimos dois anos, o seu histórico de investimentos de longo prazo para um empresa de seu tamanho é incomparável.

Os fundos de bônus de mercados emergentes da Pimco são também de alguma forma longe de ter o pior desempenho neste ano --no primeiro quadrimestre, seus quatro fundos no setor foram classificadas em 43o, 53o, 68o e 81o de um total de 100, de acordo com a Morningstar.

Mas tais posições na tabela estão muito longe dos dias quando a aposta ousada e altamente rentável de El- Erian em títulos públicos do Brasil em 2002, quando outros tinham preocupações infundadas sobre o eleição de um governo de esquerda, ajudou a fazer a reputação da Pimco de um 'player' forte na gestão de recursos.

Talvez a maior falha da Pimco em mercados de dívida de países emergentes tenha sido o investimento na ex-OGX, de Eike.

A fortuna do empresário brasileiro sucumbiu de estimados 30 bilhões de dólares em março de 2012 para menos de 300 milhões de dólares dois anos depois, de acordo com a revista Forbes, devido, principalmente, à combinação de uma grande dívida com investimentos em ativos que não conseguiram produzir retornos.

O império de Eike já estava começando a entrar em colapso quando a Pimco acumulou uma grande posição em bônus da petroleira com vencimento em 2018 e 2022. Fontes familiarizadas com a situação disseram à Reuters estimar que a posição chegou a 800 milhões de dólares em maio do ano passado.

A Pimco se recusou a responder perguntas sobre sua posição em bônus da OGX. A petroleira protagonizou o maior pedido de concordata da história corporativa da América Latina em outubro passado, com mais de 5 bilhões de dólares em dívidas.

O valor de face dos títulos de dívida da empresa no exterior com vencimento em 2022 caíram 93,7 por cento em 2013. De acordo com uma das fontes, as perdas da Pimco com seu investimento na rebatizada Óleo e Gás estão até agora estimadas em mais de 300 milhões de dólares.

O momento das compras dos bônus da petroleira pela Pimco foi particularmente desconcertante, disseram as fontes.

A gestora de portfólio de mercados emergentes Su Fei Koo, da DoubleLine Capital, uma das principais concorrentes da Pimco, disse: "Todo mundo estava animado com a OGX por volta de maio de 2011 --logo antes que emitiu bônus-- e eu pensei: 'Aqui está uma empresa sem geração de caixa e sem ter descoberto petróleo'".

Ela disse não ter visto nenhuma melhora nas perspectivas de crédito da companhia e decidiu não comprar os bônus.

Não está claro quem na Pimco tomou a decisão de investir em títulos de dívida Óleo e Gás.

De acordo com o analista Eric Jacobson, da Morningstar, o chefe global de gestão de bônus corporativos, Mark Kiesel, e sua equipe de crédito abriram o caminho na cobertura da petroleira pela Pimco. Kiesel recentemente foi promovido a um dos seis vice-presidentes de investimentos da Pimco abaixo de Gross, na esteira da saída de El- Erian.

Kiesel teve reunião privada com Eike no fim de 2012, meses antes de a dívida da petroleira ter ficado sob pressão de venda forte, e em um momento em que Pimco estava montando posições em títulos de dívida, disse uma pessoa familiarizada com a situação à Reuters.

Os resultados dessa reunião não puderam ser verificados.

Brigitte Posch, que liderou a área de investimentos em dívida corporativa emergente na Pimco até o fim do ano passado, não quis comentar esta reportagem. Ela agora está liderando uma nova equipe de investimentos de dívida de mercados emergentes da Capital Management Babson, em Londres.

Seu último chefe na Pimco, Michael Gomez, que é co-responsável pela gestão de carteiras para mercados emergentes da empresa, também não quis se pronunciar.

A Pimco recusou-se a disponibilizar Kiesel para comentar o assunto.

A Óleo e Gás se recusou a comentar o assunto. Os esforços para encontrar Eike para esta matéria foram infrutíferos. Os advogados e os bancos de investimentos atuando como conselheiros de Eike, da Pimco e de algumas empresas de gestão de investimentos envolvidas no plano de reestruturação da petroleira também não quiseram falar.

Entre as participações que o fundo de dívida de empresas de emergentes da Pimco fez no ano passado estão títulos de dívida emitidos pela produtora de carvão da Mongólia Mining Corp, que caíram 30 por cento em 2013, com os preços do carvão recuando para uma baixa recorde.

Outro investimento da Pimco foi feito nas construtoras mexicanas Corporación GEO SAB --que pediu concordata em março--, na Urbi Desarrollos Urbanos SAB e na Desarrolladora Homex SAB, que têm lutado contra restrições a subsídios governamentais para projetos nas periferias e visto queda no valor de seus terrenos. Os preços de seus bônus caíram pelo menos 50 por cento no ano passado.

No fim do ano passado, a Pimco também tinha bônus da produtora de açúcar e etanol brasileira Aralco SA Indústria e Comércio, que em março deste ano entrou em concordata após os preços do açúcar caírem para a mínima em três anos.

Não está clara qual a responsabilidade direta de Gross e de e El- Erian nos investimentos de retorno ruim.

Mas Gross no ano passado estava incentivando investimentos no Brasil e no México pouco antes de suas moedas se desvalorizarem. Em janeiro deste ano, Gross mudou sua visão, ao afirmar em um evento que o Brasil não era mais o mercado emergente de grande preferência da Pimco.

No fim de abril, no entanto, Kiesel escreveu em relatório a clientes de que ele é "mais otimista" sobre o Brasil depois de uma viagem recente e que vê oportunidades em títulos soberanos e de dívida de empresas brasileiras, incluindo os da estatal Petrobras.