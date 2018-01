ESPECIAL-Reestruturação do Pão de Açúcar movimenta setor de TI O grupo varejista Pão de Açúcar promoveu uma verdadeira reviravolta na área de tecnologia da informação (TI) nos últimos meses para garantir que a infra-estrutura tecnológica suporte o crescimento esperado para os próximos anos. A mudança, que envolveu a separação da área de TI em um prédio à parte e a contratação de um executivo para o segmento, tem movimentado o setor no Brasil à medida que os sistemas, que antes eram em grande parte desenvolvidos internamente, passaram a ser contratados do mercado, em licitações bem disputadas. Alexandre Vasconcelos assumiu a recém-criada diretoria de TI no mês passado, após um demorado processo de seleção. Ele veio da Natura, mas atuou em outros varejistas como Mesbla e Lojas Americanas, além de no Unibanco e na DirecTV (hoje Sky). Hugo Bethlem, vice-presidente do Pão de Açúcar a quem a área de TI se reporta, explicou que "a busca foi demorada, mas extremamente assertiva porque o grupo não queria alguém que tivesse só o conhecimento técnico, mas fosse também um executivo de negócios". Bethlem contou à Reuters que o grupo de varejo sempre usou sistemas desenvolvidos internamente, salvo algumas poucas exceções, e que esse legado "atendeu a companhia até hoje". À medida que o grupo crescia e se tornava multibandeira, entretanto, começou a perceber a necessidade de ter um sistema que pudesse ser alimentado com informações vindas de qualquer um dos negócios da empresa com a mesma eficiência e rapidez. "Percebemos que adequar o legado a essas mudanças se tornava pesado, oneroso e podia trazer dúvidas sobre a confiabilidade", explicou. O primeiro grande passo foi definir um sistema de gestão financeiro e a fornecedora escolhida foi a alemã SAP. "Será uma oportunidade única para rever os processos da companhia e os modelos de operação", disse Vasconcelos, o novo diretor de TI. A IBM foi selecionada para implementar o sistema SAP nas finanças do grupo e deve finalizar o trabalho até 1o de janeiro de 2009. Vasconcelos explicou que o registro das movimentações contábeis, antes mensal, agora será diário, "o que vai ampliar o nível de acuracidade". Com a definição do sistema financeiro, a companhia partiu para a escolha do software de gestão para o varejo, uma disputa que estava entre três fornecedores em maio, quando o grupo anunciou os detalhes da reorganização para os investidores. Bethlem contou que 50 executivos do grupo participaram de mais de um mês de encontros com os finalistas: SAP, Oracle e Aldata. Na semana passada, o grupo definiu a vencedora: a norte-americana Oracle. O processo, entretanto, levou a outra disputa, pela empresa que irá implementar o sistema, processo que deve estar encerrado até o final de 2009. Desta vez, são duas as finalistas: a indiana Wipro e a Accenture. "Até o final de setembro a escolha será feita", contou Bethlem. COMÉRCIO ELETRÔNICO NA MIRA A Microsoft fornece a plataforma tecnológica do site Extra.com, que concentra a atividade de comércio eletrônico do grupo. Mas essa plataforma também passa por mudanças para suportar o nível de crescimento que o negócio vive. No ano passado, por exemplo, o Extra.com gerou uma receita de 150 milhões de reais, cifra que irá mais que dobrar este ano, para 350 milhões de reais, na estimativa da companhia. Em 2010, o Pão de Açúcar acredita que terá 1 bilhão de reais em faturamento na Internet e, segundo Bethlem, a companhia "quer ser absolutamente diferenciada em velocidade", seja de navegação ou de entrega. O grupo implementou um sistema de entrega acelerada em São Paulo. Se a compra for feita até às 15 horas no site, é entregue no mesmo dia na capital paulista. Os medicamentos são o próximo alvo da estratégia de comércio eletrônico da rede. Até o fim do ano, o Extra terá um site dedicado à venda de fármacos. Como o projeto ainda está em desenvolvimento, a plataforma tecnológica não foi definida, mas também deve gerar grande disputa entre as empresas de TI. (Edição de Daniela Machado)