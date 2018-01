Especial: Vai para Miami? Veja dicas para evitar furtos

Chris Delboni, Com Liliana Pinelli

"Miami é o Brasil que deu certo". "Em Miami, eu gasto sem culpa".

Essas são duas frases que escutamos constantemente de brasileiros passeando em Miami.

Verdade para muitos, mas cuidado nunca é demais.

Em 2014, 398 ocorrências de furtos chegaram ao conhecimento do Consulado-Geral do Brasil em Miami, envolvendo 763 brasileiros. Ocorreram dois casos de roubo à mão armada com quatro vitimas, e 207 casos de arrombamento de automóveis.

Entre as principais cidades, foram registradas 122 ocorrências em Miami, 117 em Orlando, 45 em Miami Beach, 20 em Doral e 12 em Aventura.

A incidência ainda é pequena perante o grande número de brasileiros que visitaram a Flórida em 2013, estimado em 1,8 milhão, segundo os últimos dados da "Visit Florida" - organização de natureza público-privada vinculada ao governo estadual.

Mas, apesar do relativo baixo índice de furtos, o embaixador Hélio Vitor Ramos Filho, cônsul-geral do Brasil em Miami, lembra que a prevenção sempre ajuda a evitar esses transtornos ocasionais.

"É sempre recomendável que os brasileiros de passagem pela Flórida tenham com seus pertences os mesmos cuidados que teriam em qualquer grande centro urbano, a fim de que não se tornem vítimas desses incidentes que acabam por frustrar os planos de viagem", disse ele à coluna.

SERVIÇO:

Dicas do Consulado-Geral do Brasil em Miami para se prevenir de furtos:

1 - Estacione seu veículo em local seguro

2 - Jamais deixe pertences no veículo (como passaportes, sacolas de compras, produtos eletrônicos)

3 - Na praia, não deixe seus pertences desacompanhados

4 - Não entregue seus pertences a estranhos (ex: ao experimentar roupas em lojas de vestuário, não permita que o vendedor guarde seus pertences)

5 - Fique ainda mais atento em locais movimentados e frequentados por turistas, como centros de compras, hotéis, parques temáticos e estacionamentos (pagos ou não).

Veja o que fazer em caso de furto:

1 - Contatar a polícia local a fim de registrar queixa ("file a report"). Confira lista de contatos abaixo.

2 - Contatar o Consulado-Geral em Miami para comunicar o ocorrido, em especial em caso de perda de documentos. Confira lista de contatos abaixo

3 - Tão logo regresse ao Brasil, comunique o fato também às autoridades policiais brasileiras e aos órgãos emissores dos documentos furtados.

Contatos importantes

1. Emergências policiais e médicas: Tel. 911

2. Consulado-Geral do Brasil em Miami:

3150 SW 38th Avenue - Miami, FL 33146

Servido pelo Metrorail (Estação Douglas Road)

Página eletrônica: http://miami.itamaraty.gov.br

Setor de Assistência a Brasileiros: de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 17:00h

Tel. 305-285-6251 / 305-285-6208

E-mail: assistencia.miami@itamaraty.gov.br

Emergência: Nos fins de semana, feriados e fora do expediente, o Consulado-Geral mantém serviço de plantão, exclusivamente para os casos de comprovada emergência (falecimento, hospitalização, prisão e outros). Telefones: 305-801-6202 e 305-801-6201

Hospitais:

Jackson Memorial Hospital

1611 NW 12th Avenue - Miami, FL 33136

Tel. 305-585-1111

Baptist Hospital of Miami

8900 North Kendall Drive - Miami, FL 33176 - Tel. 786-596-1960

Mount Sinai Medical Center

4300 Alton Road - Miami Beach, FL 33140

Tel. 305-674-2121 / 305-674-2200 (Emergência).

Contatos da polícia local:

Miami-Dade Police Department

9105 NW 25th Street - Doral, FL 33172

Tel. 305-471-1780

Miami Police Department

400 NW 2nd Avenue

Miami, FL 33128 - Tel. 305-603-6640

Miami Beach Police Department

1100 Washington Avenue

Miami Beach, FL 33139 - Tel. 305-673-7900

Broward Sheriff's Office

200 NW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311

Tel. 954-831-8900

BSO Pompano Beach District Office

100 SW 3rd Street

Pompano Beach, FL 33060

Tel. 954-786-4201

Boca Raton Police Services Department

100 NW Boca Raton Blvd.

Boca Raton, 33432 - Tel. 561-338-1234

Aventura Police Department

19200 West Country Club Drive

Aventura, FL - Tel. 305-466-8966

Orlando Police Department Headquarters

100 South Hughey Avenue

Orlando, FL 32801 - Tel. 407-246-2470

Orange County Sheriff's Office

2500 West Colonial Drive

Orlando, FL 32804 - Tel. 407-254-7000

Reclamações sobre relações de consumo (órgãos análogos ao Procon):

Better Business Bureau: www.bbb.org

Federal Trade Comission: www.ftc.gov

Observações importantes:

1. Para sua segurança, mantenha cópias, em meio eletrônico ou com parentes no Brasil, de documentos importantes, como passaporte e carteira de identidade. As cópias poderão eventualmente dinamizar o processo de obtenção de documento de viagem em caso de furtos.

2. Assista ao vídeo com dicas da Polícia de Miami Beach para prevenir-se de furtos: https://www.youtube.com/watch?v=HyjmBf7hgw0

[Fonte: Consulado-Geral do Brasil em Miami]

Twitter: @chrisdelboni