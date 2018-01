Especialistas apostam em Macworld sem grandes novidades

A conferência anual da Apple, Macworld, começa na terça-feira, 15. Na edição de 2007, o CEO da Apple, Steve Jobs, entrou no mercado de telefones celulares com o iPhone e, desde então, as ações da empresa dobraram de valor. Nessa edição, o anúncio de Jobs não promete ser tão revolucionário. A Apple deverá anunciar um laptop ultrafino, uma conexão mais rápida do iPhone com a internet (colocando-o na era 3G) e um serviço de aluguel de filmes pela internet. "Tudo o que eu posso dizer com certeza é que a Macworld 2008 não irá superar a de 2007. Aquela foi a Macworld das Macworlds", disse Charlie Wolf, analista da empresa Needham & Co. Especialistas do setor acreditam que o serviço de locação online de filmes da empresa permitirá que usuários aluguem títulos de estúdios como a Fox e Warner Bros pela loja online iTunes. Essa iniciativa poderia abalar o mercado norte-americano de locação de vídeo, que atualmente movimenta 9 bilhões de dólares ao ano. Em relação ao novo modelo de laptop, os analistas da área esperam que a Apple lance um laptop com metade da espessura da linha MacBook anual, usando chips de memória flash como os empregados nos players de música iPod, em lugar de um risco rígido. "A energia parece girar em torno de um laptop em formato menor", afirmou Charles Golvin, analista do grupo de pesquisa de mercado Forrester. "O que poderemos esperar da Apple seria algo mais reconhecível como um aparelho MacBook, um derivado de um laptop ou tablet computer, e não algo novo que fique em posição intermediária entre o laptop e o celular", avalia. Mesmo sem grandes novidades tecnológicas, as expectativas para 2008 são altas. A Apple pretende vender 10 milhões de iPhones até o final deste ano. Isso significa que o iPhone responderá por 1% de todas as vendas de celular ao redor do mundo, em 2008. A feira Macworld será realizada de terça-feira, 14, a sexta-feira, 18, no centro de convenções Moscone, em São Francisco.