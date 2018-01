Especialistas corrigem falha que permitia golpe bancário online

Especialistas em computação lançaram um programa que corrige uma falha de segurança nos navegadores da internet. A falha permitia que criminosos redirecionassem os usuários para páginas falsas, mesmo quando digitavam o endereço correto no navegador. Isso fazia com que os usuários navegassem por páginas falsas de bancos e cartões de crédito, se sujeitando ao golpe conhecido como phishing, que leva usuários a passar, sem saber, dados bancários e financeiros a terceiros. Grandes empresas como a Microsoft estão distribuindo o software que corrige a falha. "As pessoas devem ficar preocupadas, mas elas não precisam entrar em pânico", disse o especialista Dan Kaminsky, um dos especialistas que descobriu a falha. Segundo ele, esse tipo de problema é inédito. Ele descobriu a falha há seis meses ao navegar pelo Domain Name System (DNS), um sistema que é usado para converter endereços da internet em seqüências numéricas. Ao burlar o DNS, criminosos redirecionavam endereços para sites falsos de bancos, onde os usuários acabavam revelando dados pessoais, como senhas bancárias. Em março, Kaminsky reuniu grandes empresas de computação - como Microsoft, Sun e Cisco - e formou uma equipe para investigar uma solução para o problema. "Isso nunca foi feito antes e é uma grande tarefa", disse ele. Os especialistas não têm certeza de quantas vezes a falha dos navegadores foi usada. Os usuários devem receber a atualização automaticamente. A Microsoft lançou a atualização na terça-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC