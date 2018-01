Especialistas em vício dizem que videogame não vicia

Os médicos norte-americanos abandonaram no domingo uma controversa proposta para designar o vício em videogames como distúrbio mental semelhante ao alcoolismo, alegando que o assunto deveria ser mais estudado por psiquiatras. Especialistas em vícios também se opuseram fortemente à idéia, em um debate na assembléia anual da Associação Médica Americana. Eles alegam que mais estudos são necessários antes que o uso excessivo de vídeos e jogos online --problema que afeta cerca de 10% dos jogadores-- possa ser considerado doença mental. "Não existe nada aqui que sugira que se trata de uma enfermidade fisiológica complexa semelhante ao alcoolismo ou a outras formas de abuso de substâncias, e não há justificativa técnica para que a palavra vício seja usada em sua descrição", disse o Dr. Stuart Gitlow, da Sociedade Americana de Medicina do Vício e da Escola de Medicina Mt. Sinai, em Nova York. Um comitê da influente organização médica propôs que o vício em videogames fosse categorizado como distúrbio mental no guia de diagnósticos e estatísticas de doenças mentais da Associação Americana de Psiquiatria para orientar o diagnóstico de enfermidades mentais. Caso a proposta fosse aprovada, isso facilitaria a cobertura do vício em videogames como doença pelos planos de saúde. Mesmo antes que começasse o debate sobre o assunto, o comitê que havia apresentado a proposta decidiu retirá-la e, em lugar disso, recomendou que a Associação Americana de Psiquiatria considere a possibilidade dessa mudança na próxima revisão de seu manual de diagnóstico, dentro de cinco anos. A organização psiquiátrica afirmou que, caso a ciência justifique a alteração, ela seria considerada para inclusão na próxima revisão do manual, a ser publicada em 2012. Embora o uso ocasional de videogames seja inofensivo e possa até ajudar em problemas como o autismo, médicos dizem que, em casos extremos, eles podem interferir com necessidades cotidianas como o trabalho, a higiene ou até a alimentação.