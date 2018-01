Especialistas tentam desvendar mistério do ‘Quarto Azul’ de Picasso

Varreduras com infra-vermelho revelaram a imagem de um homem bem vestido sob a pintura original, feita durante os primeiros dias do artista em Paris. Os peritos estão ansiosos para saber quem era o homem, que ligação tinha com Picasso, e por que ele pintou outro quadro sobre o retrato.

"Tentaremos identificar, se é que é possível, quem pode ser o homem sentado", disse Susan Behrends Frank, curadora-associada para pesquisas da Coleção Phillips em Washington.

"Estamos tentando reunir informações sobre indivíduos que Picasso pode ter tido a oportunidade de conhecer, ou cujos caminhos ele pode ter cruzado durante suas primeiras e cruciais semanas em Paris", declarou ela.

Os pesquisadores esperam que o material do Museu Picasso em Barcelona, e de outro museu de Paris, ofereçam pistas para solucionar o quebra-cabeças.

Saber mais sobre o homem exibido sentado com a mão direita tocando a bochecha pode ajudar os pesquisadores a entender o processo e o estilo em transformação do celebrado artista, que morreu na França em 1973 aos 91 anos.

Um curador da Coleção Phillips, uma instituição particular, suspeitou haver algo sob o "O Quarto Azul" ainda nos anos 1950, quando notou inconsistências no padrão das pinceladas. Em 1997, imagens de raio-x revelaram uma imagem borrada que confirmou suas suspeitas.

Mas foi só em 2008, quando a varredura com infra-vermelho foi realizada, que um retrato mais nítido do homem de barba com gravata borboleta foi revelado.

No começo deste ano, especialistas em arte da Coleção Phillips, da National Gallery of Art de Washington, da Universidade Cornell e do Museu Winterthur em Delaware, nos Estados Unidos, todos os quais colaboraram na pesquisa, discutiram o achado. Eles determinaram, julgando o padrão das pinceladas e o pigmento, que as duas pinturas foram feitas às pressas por Picasso em 1901.

"Podemos ver como isso se encaixa em seus trabalhos em um período importante de transição para ele", afirmou Frank. "Uma das coisas que tentaremos fazer é entender mais sobre a linha do tempo entre estas duas pinturas".

Não era incomum para artistas iniciantes reutilizar uma tela, e o retrato do homem misterioso não foi o primeiro encontrado sob uma pintura de Picasso.