Esperando o iPhone? O Prada da LG já está à venda no Brasil

Enquanto o iPhone não chega ao Brasil, se é que chegará um dia, um dos seus concorrentes e com as mesmas características, o Prada, resultado de parceria entre a conhecida grife e a coreana LG, já está disponível nas três maiores operadoras do País. Com o anúncio da TIM, o novo celular com tela sensível ao toque já pode ser encontrado também nas redes da Vivo e da Claro, com preços variando entre R$ 1500 e R$ 2000, conforme os planos de serviços. No caso da TIM, o aparelho estará disponível inicialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Campos do Jordão, chegando às demais praças a partir de julho. Todo na cor preta, o aparelho possui tela sensível ao toque com 3 polegadas de tamanho e 262 mil cores, câmera digital integrada de 2 megapixels e tocador de músicas em formato MP3. O aparelho pode receber dados de redes EDGE e GPRS e o Prada traz ainda a conexão Bluetooth. Além disso, sua memória interna pode ser expandida com o uso de cartões do tipo Micro-SD. Para saber mais sobre o Prada, clique aqui e confira esta matéria no caderno Link, que avaliou o aparelho.