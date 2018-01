Espetáculo reúne música para videogames Neste final de semana acontece no Rio de Janeiro o Vido Games Live, evento que acontece em São Paulo na semana seguinte e que tem como foco a execução ao vivo de trilhas musicais de jogos de computador e videogame. Pode parecer exagero mas a evolução de títulos cada vez mais elaborados não está limitada à jogabilidade e efeitos gráficos: parte da produção investe em trilhas sonoras complexas e que têm direito até a lançamento em separado em CDs musicais com a trilha sonora dos games. O show foi criado, aliás, por dois compositores de músicas para jogos: Tommy Tallarico e Jack Wall. A primeira apresentação acontece, no Claro Hall, no Rio, dia 12 e em São Paulo, no dia 19, na Via Funchal. Os ingressos custam a partir de 80 reais. Origem A primeira edição do Video Games Live aconteceu no dia 6 de julho de 2005, nos Estados Unidos, com a participação da Orquestra Filarmônica de Los Angeles e o comparecimento de mais de 11 mil expectadores. O show consiste em apresentações musicais que contam ainda com a exibição de cenas dos games em sincronia com a música.