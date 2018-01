Espiando a web pela TV A ideia do programa Big Brother Brasil é trancafiar anônimos que não se conhecem entre si em uma casa e vigiar tudo que eles fazem nas 24 horas do dia, certo? Porém, para os brasileiros que acompanham de perto as novidades da web e usam com frequência Fotolog, YouTube, Twitter ou Orkut, alguns participantes da próxima edição, que começa amanhã, não são completos desconhecidos. Em especial a curitibana Tessália, fenômeno do Twitter (@twittess), que, em pouco tempo, tinha mais de 120 mil seguidores (até que sua conta fosse hackeada após o anúncio – e derrubasse seu número de followers). Outro ilustre da web é o paulistano Sérgio, mais conhecido como Mr. Orgastic, que ganhou notoriedade pelas fotos com visual emo que publica em seu fotolog e pelos vídeos que posta no YouTube – foi ele que popularizou na rede a expressão "beijo me liga". Também estará na casa Lia Khey, hit do YouTube com o "rebolation". Veja abaixo quem são estes e mais dois participantes que despontaram da internet. @twittess Quem é? Tessália Serighelli, curitibana, 22 anos, publicitária e twitteira. Porque ganhou fama na web? Sem ser estrela da TV, cantora ou qualquer coisa que a fizesse ser conhecida do público, passou a ser seguida por mais de 120 mil pessoas no Twitter. Com a popularidade na rede social, foi contratada para fazer propagandas de empresas em seu perfil. Metade da sua renda mensal vem com os anúncios que faz. Muito criticada por usar scripts para seguir pessoas automaticamente, Tessália já disse ao Link que quem a critica é a "velha guarda da internet". Burburinho que vai gerar na internet: Será trending topic. Talvez ocupe até duas posições nos assuntos mais comentados do Twitter: os que apóiam (#twittesswin) e os que não querem vê-la com o milhão (#twittessfail). Vai ganhar? Difícil. É uma das garotas mais bonitas. Essas geralmente vão para o final mais dificilmente o público as aclama como vencedora. Mas ao longo do ano, com certeza estará na Playboy. Mr. Orgastic Quem é? Sérgio Francischini, 20 anos, estudante. Porque ganhou fama na web? Um tanto pelo seu fotolog, sucesso entre emos de todo o Brasil. Mas principalmente pelos vídeos que posta no YouTube como Mr. Orgastic. Neles, popularizou expressões como "arrasa", "se joga" e "beijo me liga". A última entrou para o léxico brasileiro em 2009 após ser adotada por Marcelo Tas e os humoristas do CQC e ganhar dezenas de variações. Burburinho que vai gerar na internet: Seus vídeos no YouTube serão remixados milhares de vezes com dublagens toscas e suas fotos invadirão o Twitpic – todas alteradas no Photoshop. Tem chance de ganhar? Depende. Em uma edição passada, o emo Rafinha já se sagrou campeão. Mas Rafinha era um soft emo: cabelo e trajes muito mais comportados do que os de Mr. Orgastic. Sérgio é extravagante e isso pode chocar o público. Seu desempenho na casa depende se a audiência vai encarar com simpatia ou com estranheza os trejeitos dele. Elenita Quem é? Elenita Rodrigues, 30 anos, DJ e professora universitária. Porque ganhou fama na web? Dona da maior comunidade contra a homofobia no Orkut e blogueira desde 2005. Burburinho que vai gerar na internet: Um tópico na sua comunidade com milhares de comentários. Tem chance de ganhar? Ainda não há como prever. Será que ela discotecará em alguma festa da casa? Lia Khey Quem é? Eliane Kheireddine, paulista, 27 anos, dançarina. Porque ganhou fama na web? O vídeo em que ela mostra como se dança uma de tal de "rebolation" no YouTube foi visto por mais de 2 milhões. Burburinho que vai gerar na internet. O vídeo triplicará sua audiência. Tem chance de ganhar? Não. Mas vai ser capa da Playboy. E pode ganhar um programa – não na Globo, claro. Dimmy Kieer Quem é? Dicesar Ferreira, 44 anos, maquiador. Porque ganhou fama na web? Por vídeos e fotos que faz como o drag queen Dimmy Kieer. Burburinho que vai gerar na internet. "Hey DJ, joga no batidão", primeiro "verso" de sua música, tem potencial de invadir web como a febre Zina. Tem chance de ganhar? É 8 ou 80. Ou choca a família brasileira e sai de cara ou vira queridinho e leva a bolada.