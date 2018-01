Espionagem provoca afastamento de diretora jurídica da HP A diretora jurídica da HP, Ann Baskins, que começou sua carreira na HP logo após concluir o curso de direito, há 24 anos, entregou seu cargo nesta quinta-feira. Com isso, Ann Baskins se junta ao grupo de executivos da cúpula da companhia que se afastou de seus cargos, em meio às investigações do escândalo de espionagem que atingiu membros da empresa e jornalistas. Ann Baskins também afirmou que não pretende testemunhar diante das investigações sobre quebra de sigilo e espionagem, feitas por uma comissão do Congresso norte-americano. A executiva invocou o direito constitucional norte-americano de não testemunhar, temendo que ela mesma fosse incriminada. Em nota distribuída à imprensa, o chairman, CEO e presidente da HP Mark Hurd agradeceu a Baskins pelos 24 anos de serviços prestados à empresa. "Deixar o cargo foi uma decisão muito dura para ela, mas ao fazê-lo ela colocou os interesses da HP acima dos seus próprios, e isso é de se elogiar", comentou Hurd.