'Esporte foi o meu caminho', diz medalhista no Second Life

Em entrevista a residentes do Second Life na noite desta terça-feira, 17, dois medalhistas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos destacaram a importância da educação física na formação de crianças. "Esporte remunerado é um caminho para a inclusão social no Brasil", disse o lutador de tae kwon do Diogo Silva, medalha de ouro na categoria até 68kg. Márcio Wenceslau, que levou a prata no mesmo esporte, foi convidado de última hora e também esteve no primeiro evento com atletas promovido no espaço "Torcida Brasil 2007". Veja abaixo a entrevista na íntegra. Confira o quadro geral de medalhas Conheça mais detalhes da disputa O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) só confirmou a presença dos atletas no metaverso no início da tarde. Por isso, o espaço do Pan na Ilha Brasil não teve lotação máxima. Os picos de acesso se restringiram a 30 avatares ao mesmo tempo. Todos puderam fazer perguntas, mas, como em chats tradicionais, elas foram selecionadas pelo dono da ilha, Gaston Nouvelle. Simpáticos, os atletas quebraram o filtro de questões e conversaram diretamente com residentes. Diogo Silva e Márcio Wenceslau teclaram da sede do COB, no Rio, e controlaram avatares semelhantes aos atletas. Ambos vestiam quimono branco, faixa preta, mas sem os acessórios na cabeça e no peito típicos do tae kwon do. No final do evento, levantaram das cadeiras armadas no palco e cumprimentaram os torcedores da mesma forma que na luta, com o tórax inclinado para a frente. Ainda não há previsão de novas entrevistas no espaço do Pan no Second Life. A entrevista: Como se sente ao ganhar o primeiro ouro para o Brasil nos jogos? Diogo Silva - Muito orgulhoso e satisfeito de o meu trabalho estar sendo realizado. Tivemos um desgaste físico e psicológico muito grande por saber que os jogos seriam no Brasil e teríamos que dar o máximo. Vocês denunciaram a associação? Márcio Wenceslau - Eu denunciei, como Diogo e os outros atletas. Nós seguimos um caminho muito difícil para trazer a medalha de prata para o Brasil. Desembolsamos dinheiro próprio para treinar na Europa, dinheiro destinado à nossa própria vida. Fora isso, fomos à Coréia do Sul. Fizemos muitos treinos, nosso tecnico arrumou uma competição diária contra uma universidade. Como foi morar na Coréia do Sul, um país tão diferente do nosso? Márcio Wenceslau - Já fui várias vezes à Coréia, e desta vez já fui mais preparado: comida sem arroz e feijão... Talvez tenha comido até cachorro. Mas no começo foi um choque. Diogo Silva - Eu senti dificuldade para poder me adaptar à cultura deles. Sentia muita saudade de casa. Qual é a expectativa para novos torneios mundiais além do Pan? Diogo Silva - Daqui a dois meses, vamos participar do Pré-Olímpico, que garante a vaga nas Olimpíadas de Pequim, em 2008. Teremos uma semana de descanso depois do Pan e logo entraremos em concentração. O Brasil tem crescido em diversas modalidades esportivas. Isso acontece porque o País tem investido em esportes? E na cidade de Londrina, o investimento é maior? Márcio Wenceslau - Vou falar pela minha modalidade. Na verdade não há nenhum investimento em tae kwon do. Se não existisse o bolsa-atleta, nao conseguiríamos chegar onde estamos! Você é casado, Márcio? Márcio Wenceslau - Sou noivo... Depois de Pequim vou me casar. Milhares de negros no Brasil precisam encontrar um caminho. Você encontrou o seu, Diogo. Pode ajudar um pouquinho, desde já? Diogo Silva - Acho que cada um busca o seu próprio caminho. O esporte foi o meu. Esporte é o caminho para a inclusão social no Brasil? Diogo Silva - Esporte remunerado é, sim, um caminho. Todos nos sabemos que a educaçao física nas escola ajuda a preparar para o mundo dos esportes. Vocês acham que o Brasil deveria melhorar essa disciplina escolar? Márcio Wenceslau - Eu cho que a educação física é fundamental nas escolas. Não sei ao certo quantas vezes fiz aulas de educação física na minha vida, mas o ideal é despertar o interesse dos jovens para a prática esportiva. No que você pensou, Diogo, no momento em que o hino tocou? Diogo Silva - No momento do hino, pensei no meu grupo... Foram atletas fantásticos que me ajudaram muito a conquistar esse título. É difícil suportar os chutes do adversário, mesmo com o protetor? Márcio Wenceslau - É necessário ter preparação física para suportar. No treinamento, seu corpo suporta golpes e atribui eles. Mandem uma mensagem para o povo do Second Life Brasil. Diogo Silva - Tchau, gente. Foi muito bom falar com vocês! Obrigado pela força!