Esposas de militares lideram parada de sucessos britânica

"Wherever You Are", das Military Wives ("esposas militares"), uma canção escrita com trechos de cartas enviadas entre casais militares, vendeu 556 mil cópias, segundo a Official Charts Company.

Todo o dinheiro arrecadado com a canção será destinado à Legião Real Britânica e à Associação das Famílias de Soldados, Marinheiros e Membros da Força Aérea da Grã-Bretanha.

"É uma expressão do trabalho das Esposas Militares e do apoio da nação a elas, além do poder do canto coral", disse Gareth Malone, maestro que montou o grupo para uma série de TV da BBC, The Choir ("o coral").

"Estou encantado por elas terem encontrado sua voz."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O coral das Esposas Militares, com 100 integrantes, tirou do topo da lista uma versão do cantor e compositor irlandês Damien Rice, "Cannonball", pelo Little Mix, grupo das quatro meninas que venceram o concurso de talentos X Factor neste ano.