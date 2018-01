Espumantes brasileiros A Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho (SBAV-SP)promove nesta sexta, dia 29, às 19h30, a degustação comparativa anual de espumantes brasileiros. A prova é uma oportunidade para avaliar como andam as borbulhas nacionais. O painel será conduzido por Sergio Inglez de Souza, presidente da entidade. São 150 lugares, com preço de R$ 70, para os não-sócios, e R$ 35 para os demais. O Encontro dos Espumantes Nacionais será na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2.586. Mais informações e inscrições pelo telefone 3814-7905.