Os pilotos mortos foram homenageados por seus companheiros na página da Esquadrilha da Fumaça, no Facebook. Em um foto em que os dois aparecem juntos, foi deixada a mensagem: "A equipe Esquadrilha da Fumaça lamenta o acidente ocorrido com dois de nossos integrantes. Um rastro de fumaça branca jamais se apaga...". Em 61 anos de existência, a Esquadrilha da Fumaça teve 10 acidentes com 13 mortes.