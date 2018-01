"Esqueça os hackers. O problema hoje é a Máfia Russa" O executivo Eric Winsborrow, da McAfee esteve no Brasil na semana passada para anunciar o lançamento de uma suíte de produtos voltada para empresas e que visa prover melhores níveis de segurança. "O problema da segurança digital no ambiente corporativo é que é cada vez mais caro e complexo cuidar de todos os problemas", afirmou. Segundo o executivo, conforme hackers e invasores criam novas formas de ataque, surgem novas empresas que fornecem ferramentas para tapar cada novo buraco. "Com o tempo, a empresa está usando várias ferramentas diferentes, cada uma administrada de forma separada, gerando custos e maior complexidade na administração". De acordo com Winsborrow, foi esse cenário que motivou a McAfee a elaborar a linha Total Protection Solutions, prometendo reduzir a complexidade na gestão de segurança. "A nossa solução usa um único agente para administrar todas as necessidades de proteção de uma rede ou de um PC", afirma. Segurança e custos De acordo com Winsborrow, que é vice presidente de marketing de produto na McAfee, as empresas de todos os portes precisam ficar mais atentas às ameaças. "Antes, você tinha hackers operando individualmente, tentando roubar informações de indivíduos através de phishing scams. O problema é que há uma mudança nesse cenário, com o surgimento de grandes grupos organizados de hackeres que tentam roubar as informações direto nas empresas, ligados à Máfia Russa e a Máfia Chinesa", alerta. De acordo com o executivo, os ´script kiddies´ (nome dado aos hackers iniciantes que usam receitas prontas de invasão disponíveis na internet) não são o maior problema, pois eles têm uma taxa de sucesso baixa, ao atacar milhares de usuários. Em vez disso, o que está acontecendo é que grupos de hackers atacam diretamente empresas como bancos e administradoras de cartões de crédito, indo direto às fontes de informação de valor. "Acreditamos que esse tipo de ataque e as necessidades futuras de gerenciamento centralizado e agilidade vão reforçar a procura por soluções integradas, como a que propomos agora", diz. Há ainda a questão dos custos de gerenciamento. Segundo explicou Winsborrow, apoiado em dados da empresa de pesquisas Gartner, o uso de várias soluções de segurança sem uma integração no gerenciamento podem gerar um aumento nos custos totais de propriedade (TCO) entre 1 e 5%, enquanto que soluções integradas podem baixar o TCO em até 16%. As novas soluções da McAfee terão versões distintas para clientes, dependendo do porte. As versões para grandes empresas possuem antivírus para todos os níveis da rede, anti-spyware, anti-spam, firewall de desktop, prevenção de intrusões de host e um sistema completo de controle de acesso à rede (NAC - Network Access Control). No caso das pequenas empresas, as soluções oferecem segurança e software como um serviço para garantir um ambiente de segurança sempre atualizado. As vendas dos pacotes McAfee Total Protection serão feitas 100% através de revendas e integradores. O McAfee Total Protection estará disponível a partir de 17 de abril às grandes empresas e a partir de 25 de abril às pequenas empresas por meio de suas revendas.