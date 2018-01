Esqueleto-robô dá força sobre-humana a soldados

Histórias sobre homens com superpoderes permeiam a cultura popular desde Zeus, passando pelo Superman e até em Schwarzenegger. Mas agora, de acordo com o especialista em robótica da Universidade de Utah Stephen Jacobsen, é hora de aplicar a fantasia na vida real. Com verba do Departamento de Defesa norte-americano, a Sarcos, empresa dirigida por Jacobsen, criou um esqueleto-robô capaz de dar força sobrehumana e habilidades que um homem jamais alcançaria naturalmente. Assista ao vídeo na CNN (em inglês) Uma pessoa usando o esqueleto pode carregar centenas de quilos sem se cansar. Feito para soldados, o robô permite que levem armamentos pesados em distâncias grandes e resgatem companheiros com mais segurança. No vídeo, divulgado nesta quarta-feira, 28, a rede de TV CNN mostra o funcionamento do esqueleto. É possível se mover sem dificuldade e com agilidade suficiente para lutar boxe, por exemplo. Os braços mecânicos descansam quando soltos pelo soldado e voltam a funcionar assim que são ativados novamente. A idéia dos engenheiros da Sarcos é criar armaduras para "esconder" os mecanismos do robô e proteger contra chuva e outros desgastes naturais. No futuro, a pretensão é construir esqueletos menores e equipar soldados com ferramentas parecidas à de videogames e filmes. "Antes de acertar, você tem de fazer", afirma Stephen Jacobsen.