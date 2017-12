Esquema multifuncional

Uma boa reforma fez com que este apartamento de 70 m², no Itaim, ficasse na medida para acomodar um jovem casal. Pensado para ter peças multiuso e espaço livre para mudar a disposição dos móveis do estar sempre que necessário, o novo layout é muito mais livre. “Ocupamos os espaços disponíveis com prateleiras que servem também para decorar o ambiente sem que ele fique cheio demais”, diz Alexandre Gervasio, do Grupo Garoa, escritório responsável pelo projeto.

A obra deixou o apartamento mais funcional, abriu os espaços e trocou todos os revestimentos. “Foram mudanças estratégicas, que transformaram o lugar sem gerar tantos gastos. Por exemplo, o piso é de carpete de madeira, opção bem mais barata que a madeira maciça”, explica Gervasio.

O quarto, pequeno, tem apenas um armário, mas caixotes de madeira que se encaixam no banco da sala foram pensados para guardar roupas de cama e outros objetos que não cabem no dormitório. “Essas caixas servem também como banco e mesa de centro. O banco de concreto pode fazer as vezes de sofá e aparador de TV. Criamos uma base, a ideia é que o lugar esteja sempre em transformação.”