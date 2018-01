Esquenta a batalha pelos novos formatos de DVD Os primeiros discos de DVD com a tecnologia Blu-ray foram lançados nos Estados Unidos antes do lançamento dos players para o formato, que será feito no dia 25 de junho. A ação marca o início da guerra entre o formato Blu-ray, produzido pela Sony, e sistema HD-DVD, fabricado pela Toshiba. A batalha por consumidores começou em março de 2006, quando a Toshiba lançou o primeiro player de HD-DVD. Os novos formatos de compactação dividiram a indústria eletrônica e os estúdios de filmes da Hollywood. Luta histórica Várias pessoas têm ligado essa nova guerra de formatos à velha contenda nos anos 80, entre as fitas de vídeo VHS e Betamax. Na época a Sony, fabricante da Betamax, perdeu para a rival JVC. A Sony se primou pelas qualidades técnicas, tanto no passado com a Betamax, como hoje com o Blu-ray, mas se a empresa aprendeu sua lição, dessa vez se preocupará também com a receptividade das indústrias. O Blu-ray chega com o apoio da Samsung, Dell e Apple, enquanto o HD-DVD da Toshiba tem ao seu lado a NEC e a Microsoft, entre outras. No ramo cinematográfico a Disney e a 20th Century Fox abraçam o formato da Sony, enquanto os seguidores do HD-DVD são representados pela Universal Studios. A Warner Bros e a Viacom, dois grandes grupos, irão apoiar ambos os formatos. Extras de filmes Os dois sistemas não são compatíveis entre si, mas ambos podem armazenar grandes quantidades de informação, que é o Santo-Graal das produtoras, pois com isso conseguirão fazer vídeos de alta definição e ter o meio para vendê-los. A novidade destes novos formatos é a forma que as informações são gravadas nos discos, que usam um laser azul, ao contrário do tradicional laser vermelho. O laser azul tem um menor comprimento de onda do que o laser vermelho, o que permite gerar ´pits´ menores (os furos em Cds e DVDs), o que viabiliza guardar mais informação por polegada quadrada de disco. Os primeiros discos Blu-ray podem guardar 25GB de informações, mas podem chegar à capacidade de 50GB em discos de dupla camada, enquanto o HD-DVD pode chegar a 30GB, também em discos de dupla camada. Em comparação com os discos de DVD utilizados hoje, que possuem uma só camada de gravação e armazenam 4,7 GB, a melhora será significativa. Ambos os formatos oferecem uma melhor qualidade de áudio e vídeo, e também irão permitir aos produtores de filmes conseguir colocar muito mais extras em um único disco. Em prol dos games Os primeiros players de discos Blu-ray serão feitos pela Samsung e custarão em torno de US$ 1 mil, chegando ao dobro do preço dos primeiros players de discos HD-DVD. A Toshiba já anunciou que o primeiro gravador de HD-DVD será lançado no Japão durante o mês de julho desse ano, ele custará em tornou de 1.900 euros (um modelo mais simples de tocador de discos HD-DVD custa cerca de US$ 500). O Blu-ray não chegará apenas em tocadores vendidos separadamente: o próximo videogame da Sony, o Playstation 3, que será lançado no meio de novembro, já virá com o drive de Blu-ray embutido. Já os usuários do Xbox 360, que já está nas lojas, terão de comprar um drive de HD-DVD separado, quando ele estiver nas lojas.