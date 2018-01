Esquerdistas europeus apoiam Juncker para presidência da Comissão Europeia

Entre estes postos está a presidência do Parlamento Europeu, cujo titular Martin Schulz, um social-democrata alemão, ganhou o seu apoio para buscar um novo mandato.

A decisão de apoiar Juncker em uma reunião em Paris de oito primeiro-ministros, incluindo o da Itália Matteo Renzi e o vice-chanceler alemão, Sigmar Gabriel, faz David Cameron, da Grã-Bretanha, parecer cada vez mais isolado, antes da próxima reunião de cúpula da UE na próxima semana.

Cameron considera o ex-premier de Luxemburgo um defensor da integração europeia ardente demais. Ele estava procurando aliados - principalmente Renzi - para ajudar a bloquear a sua nomeação depois que o grupo político de Juncker, o Partido Popular Europeu, venceu as eleições do Parlamento Europeu do mês passado.

Mas o presidente francês, François Hollande, disse aos presentes na reunião que concordou em respeitar o princípio segundo o qual o principal candidato de qualquer partido que ganhar a eleição deveria ter o direito de apresentar a pessoa para o principal posto da Comissão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"E acontece de ser Jean-Claude Juncker. Mas queremos uma discussão na reunião sobre todo o conjunto de responsabilidades europeias", disse Hollande a repórteres, acrescentando que alguns desses papéis devem ser dados aos candidatos apoiados por social-democratas.

(Por Mark John e Elizabeth Pineau)