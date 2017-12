Esquizofrênico é baleado em abordagem de PMs Um homem de 31 anos que sofre de esquizofrenia foi baleado numa abordagem de policiais militares na noite deste sábado, 1, no Distrito de Rechã, em Itapetininga (SP). A vítima, Tiago Guimarães de Proença, permanecia internada, nesta segunda-feira, 3, em estado grave, no Hospital Regional da cidade. A família procurou o Ministério Público Estadual (MPE) para pedir a apuração do caso. De acordo com o irmão de Proença, Lucas Guimarães de Proença, ele mora com os pais e teve uma crise nervosa, passando a discutir com os familiares. Em seguida, foi para a rua.