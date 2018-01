Esta é a Cebichería La Mar

A La Mar Cebichería Peruana começa a funcionar amanhã, no jantar. O restaurante - que o Paladar mostra em primeira mão - faz parte de uma franquia criada pelo chef limenho Gastón Acurio, com unidades em São Francisco, Cidade do México e Santiago do Chile, entre outras. O endereço paulistano segue o estilo da rede, no cardápio, na decoração e na música latina. Uma equipe do Peru passou dois meses em São Paulo treinando o time que será chefiado por Fábio Barbosa (ex-subchef do Emiliano). Mas durante o primeiro ano de funcionamento da casa um chef peruano permanecerá na cidade. As especialidades do cardápio saem do balcão. São ceviches, peixe cru marinado em limão e servido com cebola e pimenta; tiraditos, peixe cru fatiado e marinado, sem cebola; e as causas, bolinhos muito populares no Peru, feitos com batata, limão e ají amarillo e recheados de camarão ou peixe. Mas há também pratos quentes, como os arrozes. Os frios custam em média R$ 30 e os quentes variam em torno de R$ 50. "A ideia é pedir porções para dividir", sugere o chef. Instalado na Rua Tabapuã, depois de um investimento de R$ 3,6 milhões (pelo mesmo grupo do restaurante Shimo) o salão é imponente, com 350 m², pé direito alto e 130 lugares. A decoração combina luz natural, plantas, madeira e cadeiras revestidas de náilon turquesa. Uma parede coberta de bambu confere certo ar praiano. La Mar R. Tabapuã, 1.410, Itaim Bibi, 3073-1213. De 2ª a 6ª, das 12h às 15h e das 19h às 24h; domingo, apenas almoço, até às 17h