'Está tudo esclarecido', diz ativista ao deixar delegacia Após 2h30, a ativista Elisa Quadros, conhecida como Sininho, deixou a delegacia de São Cristóvão, onde prestou depoimento no procedimento aberto para investigar a suposta oferta por ela, em nome do deputado Marcelo Freixo (PSol), ao advogado Jonas Tadeu Nunes, para auxiliá-lo na defesa do tatuador Fábio Raposo. Raposo, de 22 anos, foi preso no domingo sob a acusação de ter repassado o rojão que, na quinta-feira, 6, atingiu e causou a morte cerebral do cinegrafista Santiago Andrade.