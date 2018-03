Estação de trens é alvo de combates em Donetsk, dizem separatistas ucranianos

A população fugia do local enquanto micro-ônibus levavam dezenas de rebeldes para a área central da cidade. Segundo os separatistas, as forças do governo estavam tentando desalojá-los da cidade, dias depois de um avião de uma companhia área da Malásia ter sido derrubado a cerca de 60 quilômetros da área.

"Está perigoso perto da estação ferroviária", disse o conselho municipal da cidade em um comunicado em seu website, pedindo que os moradores da área permanecessem em suas casas.

De acordo com o conselho, uma edificação de nove andares foi danificada pelo bombardeio e o transporte foi suspenso na área.

Donetsk está no centro da rebelião separatista contra o governo central, em Kiev. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, prometeu retomar o controle da cidade, numa campanha que ele denomina de "operação antiterrorista" contra os separatistas.

Um porta-voz do Conselho de Segurança da Ucrânia disse que o Exército não estava por trás de nenhuma explosão em Donetsk nesta segunda-feira na região de Donetsk, onde os rebeldes disseram que tanques ucranianos estavam entrando na área.

"Nós temos ordens estritas para não recorrer a ataques aéreos e artilharia na cidade. Se existe algum combate na cidade, nós temos informação de que é um pequeno grupo autônomo que está lutando contra os terroristas", afirmou Andriy Lysenko.

(Reportagem de Anton Zverev)