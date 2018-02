Estação República do Metrô em SP é reaberta A estação República do Metrô de São Paulo, que faz parte da Linha 3-vermelha, foi reaberta na manhã de hoje, após ficar fechada ontem em razão das obras de construção da Linha 4-Amarela. No sábado, para seguir viagem, o passageiro precisava descer no Anhangabaú e pegar um ônibus, gratuito, até a estação Santa Cecília.